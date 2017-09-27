Komşuda 4 aday var

ADALET ve Kalkınma Partisi (AKP) Gazipaşa İlçe Teşkilatı 15 Ekim Pazar günü kongreye gidiyor. Yeni ilçe başkanı ve yönetiminin belirleneceği kongre öncesi ise aday bilmecesi devam ediyor. Adaylığını açıklayan mevcut başkan Yakup Pişkin'in yanı sıra ilçe başkanlığı için Ali Doğan, Sait Yılmaz ve Cengiz Yaman isimleri konuşuluyor. Gazipaşa İlçe Başkanlığı için öne çıkan isimler siyasi kulisleri oldukça hareketlendirirken, kongreye tek liste ya da birden fazla adayla gidileceği konusunda ise henüz bir açıklama yapılmadı. AKP Genel Merkezi'nin teamül gereği diğer il ve ilçelerde olduğu gibi Gazipaşa kongresini de tek liste olarak yapacağı konuşulurken, Gazipaşa'da 4 adaydan hangilerinin isminin çizileceği merak konusu oldu. Bu yönde kulislerde çeşitli tahminler yürütülürken, son karar için ilçe başkan adaylarının Ankara’dan gelecek işareti bekledikleri ileri sürüldü. AKP Genel Merkezi tarafından 4 isimle ilgili başlatılan incelemenin ardından ortaya çıkacak performans değerlendirmesi sonucunda ilçe başkan adayının kim olacağı netlik kazanacağı gelen bilgiler arasında.

'HENÜZ ADAY NETLEŞMEDİ'

Gazipaşa kamuoyu ve siyasi çevreler tarafından, 'AKP İlçe Başkanı kim olacak?' sorusuna cevap aranırken, adaylığını kamuoyuna açıklayan tek isim mevcut başkan Yakup Pişkin oldu. Metal yorgunluğu olmadığını belirterek, gayet dinamik bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Başkan Pişkin, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan il ve ilçe kongreleriyle yakından ilgileniyor. 2019 seçimleri bizim için oldukça önemli ve bu anlamda teşkilatlardaki yapılanmalarda önem arz ediyor. Gazipaşa ilçe başkanının kim olacağı önümüzdeki günlerde belli olacak. Henüz aday netleşmedi. Bu konuyla ilgili bize gelen bir açıklama yok ve henüz bir gelişme olmadı. Yeniden görev verildiği takdirde bizler de genel başkanımızı dikkate alarak yönetim kurulumuzda yer alacak isimleri büyük ölçüde yenileyeceğiz. Şu anki yönetimin neredeyse yüzde 60-70'ini değiştireceğiz. Zaten yeni kararla ilçe yönetim kurulu sayımız 20'den 15'e düşürüldü. Toplumumuzun her kesimini kapsayan vitrin bir yönetim kurulu oluşturacağız. Eğitim seviyesi üst düzeyde, genç, dinamik, parti için vakit ayırabilecek ve özverili bir şekilde çalışacak arkadaşlarımızı bir araya getireceğiz. Dinamik ve performansı yüksek bir teşkilatlanmayı hedefliyoruz. Şu anki yönetimin neredeyse yüzde 60-70'ini değiştireceğiz. Zaten yeni kararla ilçe yönetim kurulu sayımız 20'den 15'e düşürüldü. Bizim için çalışmak önemli, bu anlamda da gençlerimize ihtiyacımız var" dedi.

DOĞAN OY PATLAMASI YAŞATACAK

Kulislerde AKP Gazipaşa İlçe Başkanlığı için adı geçen bir başka isim de Halk Eğitim Merkez Müdürlüğü görevini sürdürürken emekliye ayrılan Ali Doğan. Özgür siyaset yapmak için memurluk hayatını sonlandırdığı öne sürülen Doğan'ın, "16 Nisan'ın akıbetini 2019 seçimlerinde yaşamak istemiyoruz" şeklinde endişesini dile getiren parti tabanından büyük destek aldığı konuşuluyor. 2014 yerel seçimlerinde AKP'den Gazipaşa Belediye Başkan aday adayı da olan Doğan’ın, adı aynı zamanda 2019 yılında yapılacak yerel seçimlerde belediye başkan adaylığı için de konuşuluyor. AKP İlçe Başkanlığı ile Gazipaşa Belediye Başkanlığı adaylığı konusunda gidip geldiği öne sürülen Doğan'ın ilçe başkanı olması halinde 2019 seçimlerinin startını hemen vererek, partisine yeniden oy patlaması yaşatacağı konuşuluyor.

'YÖNETİMİN GİDİŞATINDAN MEMNUN DEĞİLİM'

AKP kulislerinde, ilçe başkanlığı için Sait Yılmaz sesleri de gittikçe yükselmeye başladı. AKP Antalya İl Teşkilatı kurucu üyelerinden 'Gıcıklı Bayram' olarak bilinen Bayram Yılmaz'ın oğlu olan Sait Yılmaz'ın, kimi çevreler tarafından partiye yeni bir ivme kazandıracağı, dinamizm getireceği ve taze kan olacağı dile getiriliyor. Aynı zamanda AKP Gazipaşa İlçe Teşkilatı'nın kurucu üyesi olan Yılmaz'ın, zayıf bir yönetim anlayışı sergilediğini belirttiği, mevcut ilçe yönetimin gidişatından memnun olmadığı için aday olacağı öne sürülüyor. Kurucu üye olması nedeniyle genel merkezle de ilişkilerinin oldukça iyi olduğu ileri sürülen Yılmaz'ın, ayrıca 'Reis' diye hitap ettiği Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anlatmak istediklerini de, mevcut yönetimin kamuoyuna iyi bir şekilde aktaramadığından şikayetçi olduğu belirtiliyor.

YAMAN UZAK ARA KAZANDIRACAK

Parti tabanında ilçe başkanlığı için öne çıkan bir başka isim ise emlakçı ve müteahhit Cengiz Yaman. Sait Yılmaz gibi AKP Gazipaşa İlçe Teşkilatı kurucularından da olan Yaman'ın, kimi partililerce genel merkezin de işaret ettiği gibi değişim rüzgarları estireceği ve partiye yeni bir soluk kazandıracağı konuşuluyor. Bugüne kadar ilçe başkanlığı konusunda herhangi bir açıklama yapmasa da, Cengiz Yaman'a yakın kaynaklar görev verilmesi halinde bundan gurur duyacağı ifade ediliyor. Görev verilmesi halinde hemen çalışmalara başlayacağı belirtilen Yaman'ın, 16 Nisan'da eriyen AKP oylarını yeniden toparlayarak Gazipaşa Belediyesi'ni uzak ara kazanacağı yönünde söylemlerde bulunduğu iddia ediliyor. Yaman'ın özellikle AKP Gazipaşa İlçe Teşkilatı'nın ilk üyelerinin büyük desteğini aldığı öne sürülüyor.