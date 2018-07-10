Kırsalda hırsız alarmı

ÖZELLİKLE yaylaya göçlerin başlamasıyla kırsal mahallelerde hırsızlık olaylarının arttığı ifade edildi. İnceğiz ve Kızılgüney mahallelerinde farklı gün ve saatlerde evlere girerek, televizyon, zeytinyağı ve küçük ziynet eşyalarının çalındığı öğrenildi. Vatandaşların yayladan evlerine geldiklerinde durumu fark etmeleri ve olayın ne zaman gerçekleştiğini bilememeleri jandarma ekiplerini zorlasa da, ekipler 7/24 yaptıkları devriyeler ile çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbarda bulunan vatandaşların kişisel bilgilerini gizli tuttuklarını ifade ederek, ihbarcı kişiyi korumaya aldıklarını belirtti. Yaşanan hırsızlık olaylarında jandarma olay yeri tarafından inceleme başlatıldığı, parmak izi ve ipuçları üzerinde çalışmalar yapıldığı aktarıldı.

