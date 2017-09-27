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Kaya okul turunda

Gazipaşa Kaymakamı Nurullah Kaya, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul ziyaretlerine devam ediyor

Kaya okul turunda

Gazipaşa Kaymakamı Nurullah Kaya, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul ziyaretlerine devam ediyor

27 Eylül 2017 Çarşamba 22:57
Kaya okul turunda
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KAYMAKAM Kaya'ya ziyaretleri sırasında Milli Eğitim Müdürü Mustafa Aktaş da eşlik ediyor. Kaymakam Kaya, sabah saatlerinde Avukat Kemal Akça Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Okul müdürü Ekrem Başer ile görüşerek okul hakkında bilgiler alan Kaya, öğrencilerle de sohbet etti. Müdür Başer, dersler hakkında ve öğrencilerin mezun olduktan sonraki iş imkanları ile okulun ihtiyaçlarını konusunda Kaya'yı bilgilendirdi. Okulu gezerek incelemelerde bulunan Kaya, öğrencilerin okul dışında her türlü kötülüklerden korunması gerektiğine değinerek, olumsuz bir durum fark edildiğinde güvenlik güçlerine haber verilmesinin önemine dikkati çekti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Okul Başer, Kaya ve beraberindekilere teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
Gazipaşa Kaymakamı Nurullah Kaya
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