Kaya okul turunda

KAYMAKAM Kaya'ya ziyaretleri sırasında Milli Eğitim Müdürü Mustafa Aktaş da eşlik ediyor. Kaymakam Kaya, sabah saatlerinde Avukat Kemal Akça Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Okul müdürü Ekrem Başer ile görüşerek okul hakkında bilgiler alan Kaya, öğrencilerle de sohbet etti. Müdür Başer, dersler hakkında ve öğrencilerin mezun olduktan sonraki iş imkanları ile okulun ihtiyaçlarını konusunda Kaya'yı bilgilendirdi. Okulu gezerek incelemelerde bulunan Kaya, öğrencilerin okul dışında her türlü kötülüklerden korunması gerektiğine değinerek, olumsuz bir durum fark edildiğinde güvenlik güçlerine haber verilmesinin önemine dikkati çekti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Okul Başer, Kaya ve beraberindekilere teşekkür etti.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.