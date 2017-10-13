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Kadın esnaf sayısı artıyor

Gazipaşa Esnaf ve Sanatkârlar Odası'na kayıtlı 1.410 esnafın yüzde 17,66'sını kadınlar oluşturuyor

Kadın esnaf sayısı artıyor

Gazipaşa Esnaf ve Sanatkârlar Odası'na kayıtlı 1.410 esnafın yüzde 17,66'sını kadınlar oluşturuyor

13 Ekim 2017 Cuma 22:00
Kadın esnaf sayısı artıyor
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249 kadın esnafın bulunduğu Gazipaşa'nın en favori mesleği ise büfe, bakkal ve market işletmeciliği. Gazipaşa Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Mustafa Köse, cinsiyete ve mesleklere göre esnaf sayısı hakkında açıklama yaptı. 30 Eylül 2017 tarihi itibarıyla Gazipaşa Esnaf ve Sanatkârlar Odası’na kayıtlı 1.410 esnaf bulunduğunu belirten Başkan Köse, "Bunun 1.161'ini erkek, 249'u ise kadın esnaflarımız oluşturuyor. Bu rakamlar, Gazipaşa'da kadınların da ticaret hayatına yoğun bir şekilde katılmaya başladığını ortaya koyuyor. Kadınların iş gücüne katılımı adına kadın esnaf ve sanatkâr sayımızın her geçen gün daha da artacağı inancındayız" dedi. Gazipaşa'da en çok tercih edilen mesleğin de büfe, bakkal ve market işletmeciliği olduğunu belirten Başkan Köse, "Bu meslek grubunu ise 99 işyeri ile lokantacılık, yemek ve içecek sunum faaliyetleri takip ediyor. Gazipaşa’da esnaflık yapanların diğer bir favori mesleği ise 79 işyeri ile kahvehane, kıraathane ve çay ocağı işletmeciliği. 63 de tezgahlar ve pazaryerleri vasıtasıyla yapılan ticaretin bulunduğu ilçede, erkek berber ve kuaför işletmeciliği yapanların sayısı ise 60" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Gazipaşa Esnaf Ve Sanatkarlar OdasıGazipaşa
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