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İmam Hatip'te koro kuruldu

Gazipaşa'da Zeliha Tuncer Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Şenol Şen öncülüğünde Tasavvuf Korosu kuruldu

İmam Hatip'te koro kuruldu

Gazipaşa'da Zeliha Tuncer Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Şenol Şen öncülüğünde Tasavvuf Korosu kuruldu

17 Ekim 2017 Salı 22:58
İmam Hatip'te koro kuruldu
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GAZİPAŞA Pazarcı Mahallesi'ndeki Zeliha Tuncer Anadolu İmam Hatip Lisesi Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Şenol Şen, öğrencilerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulması ve boş vakitlerini değerlendirebilmeleri amacıyla Tasavvuf Korosu kurdu. 8 öğrenciden oluşan koro, ilçede bir ilk olma özelliği taşıyor. Koro okul etkinliklerinde de sahne alarak programlarda yer alacak. Şenol Şen, "Okulumuzun vizyonuna uygun şekilde Yunus Emre'nin ilahilerinden tasavvuf müziğine uygun, öğrencilerimizin hoşça vakit geçirmek, zamanını değerlendirmek için bu işe başladık. Severek yapıyoruz. Amacımız çocukları boş zamanlarını değerlendirip çeşitli etkinlikler içerisine girerek kötü alışkanlıklardan uzak tutmak. İleriki günlerden okul etkinliklerinde şiirle kaynaştırıp imam hatibin etkinliği içerinde vereceğiz. Öğrencilerimiz gayet ilgili, disiplinli bir şekilde çalışıyoruz. Çalışmayı çok istiyorlar" dedi. Öğrencilerden İbrahim Doğan, arkadaşlarıyla birlikte okuldaki boş vakitlerinde ve okul çıkışında çalıştıklarını söyledi. Öğrencilerden Samet Özfırat, "Okulumuzda koro şeklinde insanlara tasavvuf müziğini anlatmak için tören düzenlemiştik, bu da başarılı oldu. Böylece çalışmalarımıza başladık" diye konuştu. Öğrencilerden Rauf Eren Sıyırtmaç da "Arkadaşlarımızla gönüllü olarak başladık, okul harici diğer boş zamanlarımızda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tasavvuf müziği olduğu için bu işe gönül koyduk, çok seviyoruz, gönülden yapıyoruz" dedi.
 

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Anahtar Kelimeler:
Imam Hatip
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