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Güney'de ortak denetim

Antalya'nın giriş kapısı konumunda bulunan Gazipaşa Güney Jandarma Karakolu'nda yapılan denetimler, emniyet ekiplerinin de katılımıyla güçlendirildi

Güney'de ortak denetim

Antalya'nın giriş kapısı konumunda bulunan Gazipaşa Güney Jandarma Karakolu'nda yapılan denetimler, emniyet ekiplerinin de katılımıyla güçlendirildi

25 Eylül 2017 Pazartesi 22:38
Güney'de ortak denetim
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GAZİPAŞA İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Ekmel'de yapılan uygulamalar Güney Jandarma Karakolu'nun 7/24 esasına göre yapılan yol denetimleriyle birleştirildi. Her gün belirli periyotlarda yapılan denetimlerde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği'nden görevlendirilen 2 polis memuru jandarma ekiplerine destek oluyor. Emniyet ve jandarma işbirliğinde yapılan denetimlerde ilçe giriş ve çıkışı kontrol altına alınarak suç seviyesinin minimum noktaya indirilmesi hedefleniyor. Jandarma ve polis ekipleri, haftasonu Güney Jandarma Karakolu önündeki uygulama noktasında doğudan gelen şehirlerarası yolcu otobüslerini, yük taşımacılığı yapan kamyonları, TIR’ları ve araçları didik didik aradı. Yolcu otobüslerinin bagajları açılarak valizlere kadar geniş çaplı arama yapıldı. Ekipler ayrıca, yolcuların kimliklerini toplayıp Genel Bilgi Taraması(GBT) sorgusu yaptı. İlçenin güvenliği açısından uygulamanın oldukça önemli olduğunu vurgulayan vatandaşlar da, emniyet ve jandarma işbirliğinde yapılan denetimlerden oldukça memnun olduklarını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Gazipaşa Güney Jandarma KarakoluGazipaşa
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