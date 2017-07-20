Gökçeler Barajı faaliyete geçti

GAZİPAŞA'DA 2011 yılında ihalesi yapılarak temeli atılan ve 6 yılda tamamlanan Gökçeler Barajı su tutmaya başladı. 47 bin 400 dekar alanın sulanacağı, 2.5 MW kurulu güce sahip HES ile 10.85 GWh/yıl enerji üretimi ve 10 yerleşim biriminin 2050 yılına kadar içme suyu ihtiyacının karşılanacağı baraj için su tutma töreni düzenlendi. DSİ Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen törene Kaymakam Nurullah Kaya, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Kürşat Çilek, Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik, DSİ 13'üncü Bölge Müdürü Hayrullah Coşkun, Ak Parti İlçe Başkanı Yakup Pişkin, Gazipaşa Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik ve mahalle muhtarları katıldı. DSİ Bölge Müdürü Hayrullah Coşkun "Sayın Bakanımız Veysel Eroğlu'nun katkılarıyla 2011 yılında temelini attığımız, 103 metre yüksekliğinde, 47 bin 400 dönümü sulayacak 2.5 MW santrali, 7-8 mahallemiz dahil olmak üzere 2050 yılına kadar içme suyunu da karşılayacağımız bir baraj. Gazipaşa'da Gökçeler Barajı'yla birçok sebze, meyve ve ismini birçok insanın duymadığı tropikal bitkilerin yetiştiği; ejderinden, mangosuna kadar ürünlerin yetiştiği; Türkiye'nin yegane ovası olan Gazipaşa'ya da yepyeni bir çehre kazandıracak. Toplanacak olan suyu ihalesini yaptığımız ovaya taşıyacağız, müteahhit firma ciddi şekilde çalışıyor" dedi.

'ARAZİLERE VERİM OLACAK'

Kaymakam Kaya da "Bu yıl içinde su tutmaya başlayacak, gelecek yıl içinde sulama sisteminin tamamlanmasıyla arazilerimize verim olarak damlamaya başlayacak. Birçok ilin, ilçenin, Anadolu'daki insanın hayalinde organize sanayi bölgeleri kurmak, orada zenginleşmek varken, Gazipaşa'da çok farklı bir üslup var. Tropik ürünlerde birçok mikro iklimi sayesinde farkındalığı ve avantajı olan bir ilçe. Bunu daha da verimli, daha da zenginleştirici hale getirmek, bu baraj sayesinde, birçok fabrikaya, birçok organize sanayi ürünleri, geliri elde etmemizi sağlayacak olan bir tesisi en kısa süre halkımızın hizmetine sunanlara teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

İlçe Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya'nın duasının ardından protokol üyelerinin butona basmasıyla kapaklar kapandı ve baraj su tutmaya başladı.