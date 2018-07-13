‘Gazipaşa’ya 3 Hilali dikeceğiz’

BAŞKAN Aksoy, Karaçukur Mahallesi'ni ziyaret ederek Muhtar Şadi Ergin ve mahalle halkı ile selamlaştı. Aslen Gazipaşalı olan İl Başkanı Aksoy, "Gazipaşa'da partili vatandaşlarımızla bir arada olup ülküdaşlarımızla istişare ettik. 24 Haziran seçimini güzel bir şekilde tamamladık. Bunun akabinde, partimiz 2019 yerel seçimlerine de hazır olacak. Şimdiden bu yönde çalışmalar ve görüşmelerimizi yürütüyoruz" dedi.

KENDİ ADAYIMIZI ÇIKARACAĞIZ

Gazipaşa'da MHP'nin birlik ve beraberlik içerisinde olduğunu belirten İl Başkanı Aksoy, "Milli ve üretken bir belediyecilik anlayışıyla, Gazipaşa burçlarına 3 Hilal'li bayrağımızı dikeceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. MHP Gazipaşa her zaman kendi adayını çıkarmıştır. Yine aynı olacaktır. Cumhur İttifakı ile ilgili yerel seçimlerde şimdilik bir ittifak söz konusu değil. Ancak elbetteki yeri geldiğinde birlikte de çalışabiliriz. Ancak kimse şunu unutmasın ki MHP Gazipaşa'da mutlaka aday çıkartacaktır" diye konuştu.