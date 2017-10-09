Gazipaşa’da su sorunu tarih oluyor

GAZİPAŞA Sulama Birliği ile oluşturulan koordinasyon sonucunda Sugözü Su Kaynağı ASAT tarafından protokol ile devralındı. ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt’un da takip ettiği proje ile Gazipaşa ilçesinde hem içme suyu hem de sulama suyu ihtiyacı için çözüm üretildi. Havaalanı yolu üzerindeki atıl durumda bulunan 3 adet sulama kuyusunun trafoları ve elektrik panoları yenilenerek Gazipaşa Sulama Birliği’ne ait sulama kanalına bağlandı. Sulama sistemine saniyede 150 litre debi ölçeğinde su aktarılmaya başlandı. Ayrıca, şehir merkezinin yetersiz kalan içme suyuna da buradan takviye yapıldı. Gazipaşa’nın hem içme suyu hem sulama suyu sorununa kalıcı çözüm getiren proje 11 gün içerisinde tamamlandı. Projenin bitmesiyle Gazipaşa Beyobası, Aydıncık bölgesinde tarım yapan çiftçilerin sulama sorunları çözüldü.