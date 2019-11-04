Gazipaşa yayla yollarında çalışma

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi yaz aylarında sıkça kullanılan yayla yollarını konforlu hale getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Gazipaşa ilçesine bağlı birçok mahallenin ortak kullandığı, Maha, Belbaşı ve Berem yayla yolunda stabilize yol çalışmaları yapılıyor. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı altyapı ekipleri Gazipaşa'da birçok mahallenin ortak kullandığı Maha, Belbaşı ve Berem yayla yolunda zamanla deforme olan yolu söküyor. Yağmur suyunun akışını sağlamak için belirlenen bölgelere büz koyuluyor ve şarampol temizliği yapılıyor. Ekipler ocaktan getirdikleri malzemeyi greyderle yola sererek silindir ile sıkıştırıyor. 7 kilometre uzunluğundaki yolda stabilize çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor.