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Gazipaşa'ya kültür merkezi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gazipaşa'ya 18 milyon lira yatırım bedeliyle tiyatro-sinema salonlarından havuz-saunaya, yaşlı-engelli mola evlerinden spor ve eğitim salonlarına her türlü ihtiyacı karşılayacak kültür merkezi inşa edecek

Gazipaşa'ya kültür merkezi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gazipaşa'ya 18 milyon lira yatırım bedeliyle tiyatro-sinema salonlarından havuz-saunaya, yaşlı-engelli mola evlerinden spor ve eğitim salonlarına her türlü ihtiyacı karşılayacak kültür merkezi inşa edecek

12 Ekim 2017 Perşembe 22:00
Gazipaşa'ya kültür merkezi
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GAZİPAŞA'YA 3,5 yılda 82 milyon liranın üzerinde yatırım yapan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de 18 milyon lira yatırım bedeliyle kültür merkezi inşa edecek. Kültür merkezinin kaba inşaatı hızla devam ediyor. D ve E blokların kaba inşaatı tamamlanmak üzere. Bir yandan çevre düzenleme çalışmasının da devam ettiği şantiye alanında çalışmalar titizlikle yürütülüyor.
PROJEDE HER ŞEY VAR
Sosyal ve kültürel faaliyetleri bir bütünlük içerisinde buluşturacak olan Gazipaşa Kültür Merkezi için özel bir proje hazırlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in de yakından ilgilendiği projenin detaylarını paylaşan Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa Koordinatörü Ahmet Büyükakça, “Projemiz 3'ü ana bina olmak üzere 5 bloktan oluşuyor. A Blok zemin katta; sığınak, havuz, buhar odası, sauna, kabul günü salonu, giriş holü ve teknik odalar bulunacak. A blok 1. katta 2 sinema salonu, aerobik salonu, depo, VIP salonu ve fuaye alanı, 2. katta 500 kişilik tiyatro salonu, eğitim salonları ve kulis odaları, 3. katta ise sınıflar, fuaye alanı ile kulis odaları yer alacak" dedi.
YAŞLI VE ENGELLİ MOLA EVLERİ
B Blok'ta ofisler, eğitim salonları, yemekhane ve sınıfların olduğunu anlatan Büyükakça, “C Blok'ta Yaşlı Mola Evi, D Blok'ta Engelli Mola Evi, E Blok'ta ise çocuk oyun evi yer alacak. Gazipaşa Kültür Merkezi tamamlandığında Gazipaşa'nın en kapsamlı cazibe merkezi olacak. İlçemizin sosyal ve kültürel alanlardaki önemli eksiklerini giderecek başta Gazipaşa olmak üzere tüm Antalya'mıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Büyükşehir Belediyesi
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