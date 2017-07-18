Gazipaşa Orman'a yeni müdür

ÖZCAN, yeni görevine ise dün başladı. Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü görevini Özcan’a devreden Kısacık ise "Çok sevdiğim ve 6 yıl boyunca görev yaptığım Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü görevimden ayrıldım. Gazipaşa İşletme Müdürlüğüne yeni atanan Soner Özcan'a hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Allah utandırmasın. Ben de Muğla'nın Dalaman İşletme Müdürlüğü'ndeki görevime başlayacağım. Bu rotasyon döneminde ataması yapılan herkese de başarılar diliyorum" diye konuştu.
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