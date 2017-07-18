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Gazipaşa Orman'a yeni müdür

Gazipaşa Orman İşletme Müdürü Halil Kısacık’ın Muğla’nın Dalaman ilçesine atanmasıyla boşalan göreve Manavgat Taşağıl’da Orman İşletme Müdür Yardımcısı olan Soner Özcan atandı

Gazipaşa Orman'a yeni müdür

Gazipaşa Orman İşletme Müdürü Halil Kısacık’ın Muğla’nın Dalaman ilçesine atanmasıyla boşalan göreve Manavgat Taşağıl’da Orman İşletme Müdür Yardımcısı olan Soner Özcan atandı

18 Temmuz 2017 Salı 22:29
Gazipaşa Orman'a yeni müdür
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ÖZCAN, yeni görevine ise dün başladı. Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü görevini Özcan’a devreden Kısacık ise "Çok sevdiğim ve 6 yıl boyunca görev yaptığım Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü görevimden ayrıldım. Gazipaşa İşletme Müdürlüğüne yeni atanan Soner Özcan'a hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Allah utandırmasın. Ben de Muğla'nın Dalaman İşletme Müdürlüğü'ndeki görevime başlayacağım. Bu rotasyon döneminde ataması yapılan herkese de başarılar diliyorum" diye konuştu.

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Gazipaşa Orman İşletme MüdürüHalil KısacıkMuğlaDalaman
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