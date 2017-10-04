Gazipaşa'nın kaza analiz raporu açıklandı

2016 ve 2017 yıllarının 9 aylık dönemine ilişkin olarak hazırlanan mukayeseli rapor, Gazipaşa Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği sorumluluk alanında bulunan 39 kilometrelik güzergahta, bu yıl meydana gelen trafik kazalarının geçen yılın aynı dönemine göre azalma eğiliminde olduğunu ortaya koydu. 2016 yılının 9 aylık döneminde 55 kaza meydana gelirken bu rakam bu yıl yüzde 30,9 azalarak 38'e düştü.2016 yılının 9 aylık döneminde, 38'i yaralamalı ve 17'si de maddi hasarlı olmak üzere toplam 65 kaza meydana gelmesine karşın, 2017 yılının aynı döneminde ise 23'ü yaralanmalı, 15'i de maddi hasarlı olmak üzere toplam 38 kaza meydana geldi.

41 BİN ARAÇ DENETLENDİ

Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amiri Ramazan Ersöz, 2017 yılının ilk 9 ayında gerçekleştirdikleri denetimlerde 41 bin 211 aracın kontrolünün yapıldığını ve toplam 1 milyon 686 bin 772 TL para cezası yazıldığını belirtti. Önceki yıla göre kontrol edilen araç sayısındaki yüzde 10,6’lık artışa karşılık toplam ceza miktarındaki yüzde 20,6 düşüş olduğuna dikkati çeken Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amiri Ersöz, amaçlarının ceza yazmak değil olası kazaları önlemek olduğunu vurguladı.

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ SAYISI YÜZDE 75 ARTTI

Gazipaşa Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amiri Ramazan Ersöz, 2016 yılının ilk 9 aylık döneminde geçen yıla göre, trafikten men edilen araç sayısı, sürücü belgesiz ve alkollü araç kullanan sürücü sayısında yaşanan artışa da dikkati çekti. Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amiri Ersöz, "2016 yılında trafikten men edilen araç sayısı 438 iken bu yıl yüzde 66,7 artışla 730'a yükseldi. Sürücü belgesiz araç kullananlarının sayısı da yüzde 75 arttı. Geçen yıl 20 olan sürücü belgesiz araç kullanan sayısı bu yıl 35 oldu. Yine aynı şekilde alkollü araç kullanan sürücü sayısı 30 iken bu yıl yüzde 60 artışla 48 oldu. Sürücü belgesi geri alınanların sayısı ise geçen yıl 34 iken bu yıl yüzde 58,8 artarak 54'e yükseldi. Yol kontrolleri ve hız denetimlerindeki artışın kaza sayısını düşürdüğüne, yaptıkları etkin çalışmanın can ve mal kaybında azalmaya neden olduğuna işaret eden Ersöz, kazaları en aza indirmek ve trafik güvenliğini sağlamak için hız uygulaması ve yol denetimlerinin artarak devam edeceğinin altını çizerek, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

