Gazipaşa Kaymakamı Kaya'ya öğrencilerden uğurlama

SON kararnameyle Gazipaşa'dan Şuhut'a tayini çıkan Kaymakam Nurullah Kaya, ilçeden ayrıldı. Kaya için kaymakamlık lojmanı önünde yapılan uğurlama töreninde duygusal anlar yaşandı. Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Tan Doğan ve kamu kurum amirlerinin hazır bulunduğu uğurlama töreninde Kaymakam Kaya, herkesle tek tek vedalaştı. Hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından Kaymakam Kaya, eşi Sümeyra Kaya ve 2 çocuğuyla birlikte Afyonkarahisar'a doğru yola çıktı.

ÖĞRENCİLERDEN SÜPRİZ

Kaymakam Nurullah Kaya ve ailesi, Gazi Mahallesi D400 karayolu civarına geldiklerinde sürprizle karşılaştı. Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrenci, öğretmen ve okul aile birliği üyeleri ellerinde Türk bayraklarıyla toplanarak yolu kesti. Otomobilden inen Kaymakam Kaya'ya Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Başmüdür Yardımcısı Yunus Koç, çiçek ve hediye takdim etti. Kaymakam Kaya, sürpriz karşısında duygusal anlar yaşarken, öğrenciler de teşekkürlerini ileterek yeni görev yerlerinde başarı diledi. Ardından Kaymakam Kaya, eşi Sümeyra Kaya ve çocukları, öğrencilerin alkışları ve dualarıyla yollarına devam etti.

DUALARLA UĞURLANDI

Okulun Başmüdür Yardımcısı Yunus Koç, "Yaklaşık 1.5 yıl önce ilçemize atanan kaymakamımızın görev süresi esnasında birçok okula olduğu gibi okulumuza da birçok katkısı, desteği oldu. Görev süresi esnasında defalarca okulumuzu ziyaret ederek, bizleri hem denetledi hem de rehberlik yaptılar. Kendisi de imam hatip mezunu olan kaymakamımıza bir vefa göstergesi olarak öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve okul aile birliği yönetimi tarafından uğurlama programı düzenledik. Öğrencilerimiz kaymakamımıza teşekkürlerini iletti. Yeni görev yerinde başarı dilediler. Hediye ve çiçek takdiminde bulundular. Ellerinde Türk bayrakları, alkışlar ve dualar eşliğinde ilçemizin çıkışından uğurladılar" dedi.

Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2018, 16:53