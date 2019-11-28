Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde tatbikat

GAZİPAŞA Devlet Hastanesi'nde yapılan tatbikata doktorlar, hemşireler, sağlık personeli ve güvenlik elemanları katıldı. Tatbikattan önce görevlilere afet anında yapılması gerekenler anlatıldı. İlk olarak deprem tatbikatı yapıldı. Senaryo gereği hastanenin acil servisine getirilen depremzedelerden bazıları sedyeye alınırken, bazıları ayakta tedavi edildi. Olası bir deprem durumunda, yapılması ve yapılmaması gerekenler gerçeğe en yakın şekilde canlandırıldı. İkinci olarak gerçekleştirilen yangın tatbikatı senaryosu gereği hastanede çıkan bir yangında mahsur kalan hastaların, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılması canlandırıldı. Tatbikatta, görevli sağlık ve güvenlik personeli, eksiklerini ve nasıl davranmaları gerektiğini uygulayarak öğrendi.