Gazipaşa'da yüzler gülüyor

MAHALLE halkına söz verilen köprünün çalışmalarına, Antalya Orman İşletme Bölge Müdürlüğü tarafından başlandı. Köprübaşı Kalburlar Mevkiinde bulunan eski taş köprünün yanına, 25 uzunluğundaki yeni köprü yapımı için ilk kazma vuruldu. Yaklaşık 150 bin TL maliyetle yapılacak olan köprü ile birlikte mahalle halkı rahat bir nefes alacak. Yıllardır eski taş köprüyü kullandıklarını ifade eden Kızılgüney Mahalle Muhtarı Ramazan Tekin, "Osmanlı döneminden kaldığını düşündüğümüz tarihi bir köprümüz var. Bu köprü üzerinden mahallemize geçiş yapıyoruz. Ancak son zamanlarda köprüden büyük araçların geçmesi ise imkansız.

'ESKİ KÖPRÜYÜ YIKMAYACAĞIZ'

Sorunların çözümünü sağlayan ve Kızılgüney ile Yeniköy-Ilıca hattını birbirine bağlayan köprünün çalışmalarına hayırlısıyla başlandı. İnşallah biran önce tamamlanarak ulaşıma açılır. Ayrıca inşaat sırasında eski köprü yıkılmayacak, 10 metre aşağısına bu yeni köprü yapılacak ve böylelikle tarihi doku korunmuş olacak. Bu çalışmayla ilgili Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Veysel Eroğlu'a, AKP Antalya Milletvekili Sayın İbrahim Aydın'a, Antalya Orman İşletme Bölge Müdürü Sayın Mustafa Türk'e, Gazipaşa Orman İşletme eski Müdürü Sayın Halil Kısacık'a, Gazipaşa Orman İşletme yeni Müdürü Sayın Mustafa Soner Özcan'a, müteahhit firma sahibi Veli Aslan'a ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.

YOLLAR ASFALTLA KAPLANIYOR

Kızılgüney Mahallesi'nde ayrıca, Gazipaşa Belediyesi tarafından asfalt çalışmaları başlatıldı. Mahalle içinde Sarılar Mevkii'nde başlayan yaklaşık 4 kilometrelik sathi asfalt çalışmasının da en kısa sürede tamamlanması planlanıyor. Hafta sonundan beri mahallelerinde yoğun bir çalışma olduğunu ifade eden Muhtar Tekin, "Altyapı çalışmalarının ardından asfalt çalışmalarına da başlandı. Çalışmaların önümüzdeki günlerde tamamlanması bekleniyor. Asfalt çalışması ile birlikte mahalle içerisinde bulunan kötü yollar, daha kullanımlı ve güzel bir görünüme kavuşacak. Yol hizmetinde emeği geçen Belediye Başkanı Sayın Adil Çelik'e, AKP İlçe Başkanı Sayın Yakup Pişkin'e ve Gazipaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine özverili çalışmalarından dolayı mahalle halkı adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

