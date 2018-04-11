Gazipaşa'da 'Yangın' alarmı

GAZİPAŞA’DA Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yaz sezonuna hazırlanıyor. Yaz aylarında olası yangın olaylarında Orman İşletme personeline uygulamalı eğitim verildi. Bu kapsamda Gazipaşa Demirliçeşme Orman Deposunda başlayan eğitime, Antalya Yangın Şube Müdürü Mustafa Songür, Gazipaşa Orman İşletme Müdürü Mustafa Soner Özcan, işletme şefleri, orman muhafaza memurları ve işçiler katıldı. Antalya Yangın Şube Müdürü Mustafa Songür tarafından verilen eğitimlerde, yangın sezonu öncesinde yangın ekiplerinin bilgi yenilemeleri, araçların ekipman kontrolleri, ekiplere yangın öncesi, yangında ve yangın sonrasında ne yapılması gerektiğiyle ilgili eğitimler uygulamalı olarak gösterildi. Konu ile ilgili bilgi veren Gazipaşa Orman İşletme Müdürü Mustafa Soner Özcan, “2018 yılı yangına hassas dönem öncesi yangın ekiplerimizin bilgi yenilemeleri, araçların ekipman kontrolleri, ekiplere yangın öncesi, yangında ve yangın sonrasında ne yapılması gerektiğiyle ilgili eğitimler uygulamalı olarak gösterildi. Orman personelinin çalışma şartları da değişti. Önceden 6 ay çalışan orman işçilerimiz yeni düzenleme ile 10 ay çalışmaya başlayacak. Bu anlamda bizlerde orman personelimizin bilgilerini taze tutmak amacıyla uygulamalı eğitim verildi. Bize eğitimlerde yardımcı olan Antalya Yangın Şube Müdürü Mustafa Songür ve ekibine de teşekkür ediyorum. 2018 yılı yangın sezonu öncesinde araç-gereçlerimizin bakımlarını gerçekleştirdik” dedi.

'YANGINSIZ SEZON DİLİYORUZ'

Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü olarak yangın sezonu öncesi eğitimleri sürdüreceklerini belirten Müdür Özcan, 1 Mayıs’ta başlayan yangın sezonuna 90 yangın personeli, 11 ilk müdahale merkezi, 3 ilk müdahale aracı, 8 arazöz, 3 ikmal aracı, 1 dozer, 1 greyder, 1 treyler, 4 motosiklet, 20 havuz ve 4 kuleci ile hazır olduklarını belirtti. Gazipaşa’da 61 bin 410 hektar ormanlık alan, 48 bin 694,3 hektar da açıklık arazi olmak üzere toplam 110 bin 104,3 genel alan bulunduğunu belirten Orman İşletme Müdürü Soner Özcan, vatandaşlara da yangın konusunda dikkatli ve duyarlı olmaları uyarısında bulundu. Müdür Özcan, “Mümkün olduğunca ormanlık alanlarda ateş yakmadan piknik yapmalarını ve bahçe temizliklerini ateş yakmadan yapmalarını istiyorum. Çünkü yangın başladığı zaman 1 dakikada söndürmek çok zordur. Hele de rüzgarlı günlerde bu durumun büyük yangınlara sebep olması muhtemeldir. Bu nedenle vatandaşımızın desteğini istiyoruz. 2017 yılı boyunca orman yangınları ile mücadele ederken vatandaşımızdan çok iyi destek aldık. 2018 yılında önce Gazipaşamıza, Antalyamıza ve Türkiyemize yangınsız bir sezon geçirmesini diliyorum” diye konuştu.