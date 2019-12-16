Gazipaşa'da şehit Fethi Sekin babasından jandarmaya ziyaret
İzmir Adliyesi'ne düzenlenen saldırıda şehit düşen Şehit Polis Memuru Fethi Sekin’in babası Mehmet Zeki Sekin, Gazipaşa Güney Jandarma Karakol Komutanlığı'nı ziyaret etti.
GAZİPAŞA İlçe Jandarma Komutanlığı Güney Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri yol kontrol noktasında durdurulan aracın sürücüsü Mehmet Zeki Sekin'den belgelerini istedi. Bu sırada sürücünün İzmir Adliyesi'ne 5 Ocak 2017'de PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in babası olduğunu öğrenen jandarma ekipleri, kendisini Güney Jandarma Karakol Komutanlığı’na davet etti. Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Zekeriya Özdemir ve karakol personeli tarafından konuk edilen şehit babası Mehmet Zeki Sekin, Gazipaşa Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından organize edilen 'Şehitlerimize Vefa 3' programına katılmak için ilçeye geldiğini belirtti. Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Zekeriya Özdemir, ziyaretinden dolayı Sekin'e teşekkür etti.
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