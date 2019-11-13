Gazipaşa'da öğrencilere trafik eğitimi
Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, öğrencilere trafik eğitimi verdi.
Gazipaşa 13.11.2019, 10:27
GAZİPAŞA İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik personeli, Ekmel Mahallesi'ndeki Gazipaşa Fen Lisesi 9'uncu sınıf öğrencilerine trafik eğitimi verdi. Trafik Polis ekipleri tarafından 15- 16 yaş grubu 120 öğrenciye, yayaların uyacağı kurallar, yolcuların uyacağı kurallar, bisiklet sürücülerinin uyacağı kurallar, genel trafik kuralları, trafik güvenliği konularında görsel ve uygulamalı trafik eğitimi verdi. Trafik polisi Mehmet Çetinçevik, öğrencilerin trafikle ilgili sorularını cevapladı.
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