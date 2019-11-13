Gazipaşa'da öğrencilere trafik eğitimi

GAZİPAŞA İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik personeli, Ekmel Mahallesi'ndeki Gazipaşa Fen Lisesi 9'uncu sınıf öğrencilerine trafik eğitimi verdi. Trafik Polis ekipleri tarafından 15- 16 yaş grubu 120 öğrenciye, yayaların uyacağı kurallar, yolcuların uyacağı kurallar, bisiklet sürücülerinin uyacağı kurallar, genel trafik kuralları, trafik güvenliği konularında görsel ve uygulamalı trafik eğitimi verdi. Trafik polisi Mehmet Çetinçevik, öğrencilerin trafikle ilgili sorularını cevapladı.