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Gazipaşa'da müfettişlik dersi

Gazipaşa Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul müdürlerine 'İnceleme ve Soruşturma Teknikleri Kursu' verildi

Gazipaşa'da müfettişlik dersi

Gazipaşa Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul müdürlerine 'İnceleme ve Soruşturma Teknikleri Kursu' verildi

29 Ekim 2017 Pazar 20:26
Gazipaşa'da müfettişlik dersi
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MİLLİ Eğitim Bakanlığı Maarif Müfettişi Mehmet Çınar tarafından 5 gün boyunca verilen eğitime, 33 okul müdürü katıldı. Kursun sona ermesinin ardından sertifika programı düzenlendi. Gazipaşa Öğretmenevi'nde başlayan programa; İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya, Milli Eğitim Bakanlığı Maarif Müfettişi Mehmet Çınar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Aktaş, ve okul müdürleri katıldı. 5 gün boyunca güzel bir seminer gerçekleştirildiğini ifade eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Aktaş, "Maarif Müfettişlerimizin sayısı az. Bu seminerden sonra da kurs belgeleriyle ilçemizdeki soruşturma tekniklerini uygulayacak ve maarif müfettişlerimizin yükünü hafifletmiş olacaksınız. Bu anlamda 5 günlük seminerimizin hayırlı olmasını diliyorum. Maarif Müfettişimize ve katılımlarınızdan dolayı sizlere teşekkür ederim" dedi. 
SERTİFİKALARI VERİLDİ
Kaymakam Kaya ise, "Aslında inceleme konusu negatif durum. Ancak müfettişimiz olanları görüyor, kaleme alıyor ve sonuca bağlıyor. Bu anlamda da gerekli midir, elbette ki gereklidir. Antalya büyük bir il ve müfettişlerin anında bir okula gitmesi, olayları sonuca bağlaması zaman alıyor. Dolayısıyla seminerde yer alan değerli okul müdürlerimizden yardım alabilmek adına bu kurs düzenlendi ve bunun yanında sertifika verildi. Kullanmak nasip olmasın diyorum" şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Gazipaşa Milli Eğitim MüdürlüğüMüfettiş
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