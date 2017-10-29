Gazipaşa'da müfettişlik dersi

MİLLİ Eğitim Bakanlığı Maarif Müfettişi Mehmet Çınar tarafından 5 gün boyunca verilen eğitime, 33 okul müdürü katıldı. Kursun sona ermesinin ardından sertifika programı düzenlendi. Gazipaşa Öğretmenevi'nde başlayan programa; İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya, Milli Eğitim Bakanlığı Maarif Müfettişi Mehmet Çınar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Aktaş, ve okul müdürleri katıldı. 5 gün boyunca güzel bir seminer gerçekleştirildiğini ifade eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Aktaş, "Maarif Müfettişlerimizin sayısı az. Bu seminerden sonra da kurs belgeleriyle ilçemizdeki soruşturma tekniklerini uygulayacak ve maarif müfettişlerimizin yükünü hafifletmiş olacaksınız. Bu anlamda 5 günlük seminerimizin hayırlı olmasını diliyorum. Maarif Müfettişimize ve katılımlarınızdan dolayı sizlere teşekkür ederim" dedi.

SERTİFİKALARI VERİLDİ

Kaymakam Kaya ise, "Aslında inceleme konusu negatif durum. Ancak müfettişimiz olanları görüyor, kaleme alıyor ve sonuca bağlıyor. Bu anlamda da gerekli midir, elbette ki gereklidir. Antalya büyük bir il ve müfettişlerin anında bir okula gitmesi, olayları sonuca bağlaması zaman alıyor. Dolayısıyla seminerde yer alan değerli okul müdürlerimizden yardım alabilmek adına bu kurs düzenlendi ve bunun yanında sertifika verildi. Kullanmak nasip olmasın diyorum" şeklinde konuştu.