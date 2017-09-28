Gazipaşa'da mağarayı soğuk hava deposu yaptılar

YAKLAŞIK 20 metre uzunluğunda olan mağarada tüm mahallelinin mutfak erzakı bulunuyor.

Evinin hemen önünde bulunan mağaranın girişine çardak yapan Abdulkadir Duman, mağaranın önünü mahalle halkının buluşma ve sohbet etme alanına çevirdi. Kendisini bildi bileli bu mağarada erzaklarını sakladıklarını belirten Salih Duman, bölge halkının da erzaklarını saklamak için buraya geldiğini söyledi. Mağaranın yaz aylarında 12 ila 16 derece arasında bir soğukluğa sahip olduğunu ifade eden Salih Duman, "Çevre köylerdeki herkes bu mağarayı bilir ve gelir. Buraya gelip küflenecek, bitlenecek malzemelerini getirirler. Hasılat yapınca buraya getirip erzaklarını bırakırlar. Sıcaklığı 12-16 derece oluyor. Kışın da sıcak oluyor. Dışarıdaki hava sıcaklığının tam tersi oluyor" dedi.

Salih Duman’ın babası Abdulkadir Duman ise şunları söyledi:

"Babam zamanından bu yana bu mağarayı kullanırız. İçeride yağ, peynir, patates, kuru fasulye gibi pek çok ürün var. Plastik kaplarla her şeyi bu mağaraya koyabiliyoruz. Açıkta olursa çabuk çürüme yapar, plastik kap olursa uzun süre kalır. Ücret talep etmeyiz. Gelenek görenek olarak böyle devam eder" ifadelerini kaydetti.