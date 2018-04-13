Gazipaşa'da mağara turizmi başladı

GAZİPAŞA Yalan Dünya Mağarası, Labas Tur firması aracılığıyla gelen turistleri ağırladı. Tarımda marka haline gelen Gazipaşa, turizmle tarımı birleştirerek turist çekmeye devam ediyor. Alanya’dan turlarla ilçeye gelen turistler Gazipaşa’nın deniz, kum güneşinin yanısıra doğal ve tarihi güzelliklerini de görme imkanı buluyor. Dünyaca ünlü Yalan Dünya Mağarası’nın yanı sıra Gazipaşa’nın doğal güzelliklerini de gezme imkanı bulan turistler tarladan çilek ve ağacından dut toplama gibi aktivitelere katılıyor. Dalından meyve yeme fırsatı bulan turistler üreticiye de ciddi bir katkı sağlıyor. Turistler ayrıca Beyrebucak Mahallesi’nde bulunan Tosalak Camii’ni de ziyaret ederek, İslam dini hakkında bilgi ediniyor. Sabah saatlerinde minibüslerle ilçeye gelen turist kafilesi, tura Güney Mahallesi'nde bulunan Kral Koyunda başlıyor. Eşsiz bir manzara eşliğinde kendisini turkuaz denize bırakan turistler gördükleri manzaradan övgüyle söz ediyor. Öğle saatlerinde ise Yalan Dünya Mağarası’na gelen turist kafilesi, yemeğin ardından mağarayı geziyor.

‘YAKLAŞIK 20 BİN TURİST BEKLİYORUZ’

Günübirlik getirdikleri turistleri özellikle Yalan Dünya Mağarası ve Güney Kral Koyuna götürdüklerini belirten Yalan Dünya Mağarası İşletmecisi Mehmet Uncuoğlu, “Yaptığımız anlaşma sonucu turist kafilelerimiz gelmeye devam ediyor. İlk olarak ilçe merkezini ziyaret eden turistlerimize Tosalak Camii gezdirildi. Ardından çilek bahçesine götürdüğümüz turistler, çileklerin nasıl yetiştiği ve nasıl toplandığı konusunda deneyim edindi. Öğle saatlerinde ise Yalan Dünya Mağarası’na gelen turist kafilesi, yemeğin ardından mağarayı gezdi. Turistlerimiz, geziden oldukça memnun kaldı ve yeniden gelmek istediklerini belirtti. Amacımız, Gazipaşa’nın doğal güzelliklerinin tanıtımına katkıda bulunmak. 2017 yılında yaklaşık 17 bin turist mağaramızı ziyaret etti. Bu yıl toplamda yerli ve yabancı 20 bin ziyaretçi bekliyoruz” dedi. Turlar haricinde Yalan Dünya Mağarası’nda yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya devam ettiklerini ifade eden Uncuoğlu, “Bu yıl Yalan Dünya Mağarası’na kişi başı giriş ücreti 7 TL olarak belirlendi. Ayrıca sabah kahvaltısı, öğle yemeği hizmeti de sunuyoruz. Ailelerin özellikle haftasonu güzel vakit geçirebilecekleri bir ortam sağladık. Özel günlerde de hizmet sunuyoruz” şeklinde konuştu.

‘TURİST GETİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ’

Litvanyalı turist kafilesini ilçeye getiren Labas Tour işletmecisi Mustafa Erkut "Misafirlerimiz arasında dünyanın dört bir yanını görmüş kişiler de bulunuyor. Yalan Dünya Mağarasını ve Güney Kral Koyunu görenler dünyada böyle bir güzelliğe rastlamadıklarını söylüyor. Bizler turlarımızda ayrıca ilçenin otantik muz ve çilek bahçelerini gezdiriyoruz. Geçtiğimiz yıl ilçeye 2 bin turist getirdiğini, bu yıl ise 3-4 bine yakın özellikle Litvanyalı turisti Gazipaşa’ya getirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.