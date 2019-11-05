Gazipaşa'da kasım ayı meclisi yapıldı

GAZİPAŞA Belediyesi'nin kasım ayı meclis toplantısı Belediye Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Mecliste ilçedeki ticari olmayan parsellerde su basman kotunun en az 2 metre olmasına yönelik talep görüşüldü. Kanunen bu sınırın 1 metre 20 santimin üzerine çıkamayacağı gerekçesiyle talep oy çokluğuyla reddedildi.Meclisin ana gündem maddesini, İbrahim Polat'ın kurucusu olduğu 'Gazibel İnşaat Tarım Turizm Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi' adındaki şirketin şartsız ve koşulsuz belediyeye hibesiyle ilgili talebin görüşülmesi oldu.Konuyla ilgili konuşan Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, "Bu şirketin ismi Gazibel İnşaat Tarım Turizm Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi. Şirketin sözleşmesi, Ticaret Sicil Gazetesi'nde 16 Ekim 2019 tarihinde yayımlandı. Bizim bildiğimiz, şirketin herhangi bir borcu, alacağı yok. Zaten bizim bilgimiz dahilinde kurulan bir şirket. Hem personellerimiz hem de parke fabrikası mevcut şirket üzerinden yürütülüyor. Yine şimdi bir beton santrali kuracağız. Bu da onun üzerinden gidecek gibi görünüyor. Fakat bu şirketin bir takım sıkıntıları var. Biz istiyoruz ki kuracağımız şirketin borcu olmasın, her türlü ihaleye girebilsin, belediyeden iş alabilsin ve dışarıda da iş yapabilsin. Dolayısıyla borcu olmayan bir şirketle yolumuza devam edelim istiyoruz" dedi.Konuyla ilgili CHP grup sözcüsü Ulaş Özgen, şirketin belediyeye devredilmesini onayladıklarını söyleyerek, atanacak müdür konusunda da Belediye Başkanı Yılmaz'a yetki verilmesini istedi.İYİ Parti grubu adına konuşan Mehmet Yüksel, "Gazipaşa Belediyesi'nin Selinus Şirketi adı altında bir tane şirketi var. Bu güne kadar Gazipaşa Belediyesi'nin personel alımları, parke üretimiyle ilgili ihtiyaçları bu şirket üzerinden görülmüş. Birçok belediyenin de birden fazla bu tip işletmesi var. Bugün yeni bir şirket oluşmasına ihtiyaç duyulmuş. Burada bir vatandaştan devralınıyor olması kafalarda bazı soru işaretleri yaratabilir. Ancak bu, bu işin pratik yapılması adına yapılmış bir yöntemdir. Normalde belediyenin bakanlıktan yetki alarak böyle bir şirketi kurması gerekiyor. Bakanlığın izinleri doğrultusunda bu şirket kurulabilirdi. Bu da bir yöntemdir ancak uzun sürede sonuçlanacaktı. Yeni bir şirket oluşumuna ihtiyaç varsa, bizim grubumuz bunu uygun görüyor" diyerek maddeyi kabul ettiklerini söyledi. Şirketin koşulsuz, şartsız belediyeye devredilmesi ve Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ın müdür atama ve maaşını belirleme konusunda yetki sahibi olması konusu birlikte oylamaya sunuldu. Madde oyçokluğuyla kabul edildi.Meclisteki diğer maddeler de görüşülerek karara bağlandı.