Gazipaşa'da bu yıl 8 orman yangını çıktı

GAZİPAŞA'DA bu yıl meydana gelen 8 orman yangını sonucu yaklaşık 3 hektarlık alan yandı. Tamamı büyümeden önlenen yangınların 2'sinin ihmal ve dikkatsizlik, 3'ünün meçhul, 1'inin yıldırım düşmesi, 2'sinin ise kaza sonucu ortaya çıktığı belirlendi. Doğal nedenlerle çıkan yangınlar hariç diğer yangınlara ilişkin soruşturma ve adli sürecin devam ettiği kaydedildi. Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü yangınlara 8 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracıyla müdahale etti. 8 yangından 5'i helikopter destekli söndürüldü. Gazipaşa'da bu yıl en son orman yangını 14 Kasım'da meydana geldi. Yangınların büyümeden müdahale edilip, söndürüldüğü için zarar gören alan miktarı 1 hektara ulaşan yangının olmadığı belirtildi.

'SÜREKLİ YANGINA HAZIR BEKLEDİK'

Gazipaşa Orman İşletme Müdürü Soner Özcan, Akdeniz'in her mevsim yangın kuşağında olduğunu söyledi. Bu yıl çıkan yangınların küçük ölçekteyken müdahale altına alınıp söndürüldüğünü kaydeden Özcan, yangın söndürme ağının bunda çok önemli olduğunu söyledi. 4 yangın gözetleme kulesinin ve müdahale ekibinin sürekli gözetim altında olduğunu belirten Özcan, "Yangın sezonu boyunca sürekli yangına hazır bekledik. Çıkan yangınlara en kısa sürede müdahale ederek, büyümeden önlendi. Bu yıl 1 hektara ulaşan orman yangını bulunmuyor. Personelimize fedakar ve cefakar tutumlarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

'ZARARLAR FAİLLERDEN TAHSİL EDİLİYOR'

Demirtaş bölgesine konuşlandırılan helikopterin 5 yangına müdahale ettiğini de söyleyen İşletme Müdürü Soner Özcan, "Yangın sonrası işletmemizce söndürme giderleri, ağaçlandırma giderleri ve ağaç zararları hesaplanarak raporlanıyor. Bu raporlar faillerden tahsil edilmek üzere mahkemeye sunuluyor. Bu yüzden vatandaşlarımızın hem doğaya hem devlete zarar vermemeleri hem de ciddi tazminatlarla mahkeme sonucu mağdur olmamaları için anız yakma ve bahçe temizliği konularında duyarlı olmalarını bekliyoruz" diye konuştu.