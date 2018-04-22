Gazipaşa'da baraj heyecanı

GÖKÇELER Barajı Beyobası, Beyrebucak, Çobanlar, Hasdere, Kahyalar, Karalar, Korubaşı, Macar, Muzkent ve Aydıncık mahalleleri olmak üzere 10 yerleşim biriminin de içme suyu ihtiyacını karşılayacak. Ayrıca 2,5 MW Kurulu gücündeki HES ile 8,66 GWh/yıl enerji üretimi yapılacak. Gazipaşalıların hasretle beklediği Gökçeler Barajı'nda su seviyesinin yükselmesi başta üreticiler olmak üzere tüm ilçe halkı tarafından sevinçle karşılandı. Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu tarafından 14 Nisan 2011 tarihinde temeli atılarak yapımına başlanan Gökçeler Barajı’nda düzenlenen su tutma töreni 20 Temmuz 2017 tarihinde; DSİ Antalya Bölge Müdürümüz Hayrullah Coşkun, Gazipaşa Kaymakamı Nurullah Kaya, Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik ve heyetin katılımı ile gerçekleştirilmişti.

GAZİPAŞA SULAMA OVASI

Diğer taraftan Gazipaşa Ovası Sulama projesinde de çalışmalar hızla devam ediyor. 47 bin 400 dekar tarım arazisinin sulanmasını sağlayacak olan Gazipaşa Ovası Sulaması inşaatında, sulama boruları döşeniyor. 2018 yılı sonuna kadar 13 bin dekarlık kısmın işletmeye açılması hedefleniyor. Gökçeler Barajı'nın faaliyete geçmesi ile birlikte önemli ihraç ürünlerinin yetiştiği bölgedeki tarım alanları modern sistemler kullanılarak sulanacak. Toplamda 47 bin 400 dekar zirai arazide yapılacak sulamadan 2018 yılı birim fiyatları ile dekar başına 2 bin 185 TL gelir artışı ile milli ekonomiye yılda 103 bin 569 TL katkı ve 5 bin 688 kişiye de istihdam sağlanması hedefleniyor.