Gazipaşa Belediyesi için 'haciz' iddiası

GAZİPAŞA Gündem Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yakup Kocabaş’ın haberine göre, belediye borç batağında. Gazipaşa Gündem Gazetesi’nin "Doktor civanım şokta" başlığıyla yer verdiği haberde şu iddialar yer aldı: "Gazipaşa’da tarih tekerrür ediyor. 2014 yılında belediyenin borç batağında olduğunu ve makam koltuğunun bile haciz edilmesini seçim malzemesi yaparak başkanlık koltuğuna oturan doktor Adil Çelik, şimdi aynı manzara ile karşı karşıya. İktidar partisi belediyesi olan Gazipaşa Belediyesi yaptığı hizmet ve projeleriyle anılması gerekirken, belediyenin tüm malları bir bir haciz ediyor. 2014 yılında yapılan mahalli seçimler öncesi Kombi borcu nedeniyle dönemin belediye başkanının koltuğu, masası, makam aracı haciz edilmişti. İktidar partisinin adayı Adil Çelik ise kamuoyuna yaptığı açıklamada ‘Bize oy verin, size borçsuz bir belediye teslim edeyim’ diyerek seçmenden oy istemişti. Çelik, 5 yıllık belediye başkanlığı döneminde belediyeyi adeta borç batağına sokarak belediyeye haciz üstüne haciz yaşatıyor. Belediyenin çalışanların maaşlarını ödemekte sıkıntı çektiği, araçlarına akaryakıt alacak parayı bile zor bulduğu ileri sürülürken, Gazipaşa Belediyesi şimdide de ardı ardına gelen haciz şoku ile sarsılıyor.

Sadece bir esnafa milyon TL borçlanan belediyeye haciz işlemi yapıldı."

Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2019, 22:31