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Evde 'Fizik tedavi' dönemi

Gazipaşa Devlet Hastanesi bünyesinde geçen nisan ayında hizmete giren Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi'nde, toplam 659 hastaya 7 bin 854 seans fizik tedavi hizmeti verildi

Evde 'Fizik tedavi' dönemi

Gazipaşa Devlet Hastanesi bünyesinde geçen nisan ayında hizmete giren Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi'nde, toplam 659 hastaya 7 bin 854 seans fizik tedavi hizmeti verildi

06 Kasım 2017 Pazartesi 21:54
Evde 'Fizik tedavi' dönemi
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AÇILDIĞI tarihten itibaren giderek artan hasta kapasitesi ile günlük yaklaşık 100 hastaya hizmet sunan ünite, 1 uzman hekim, 2  fizyoterapist, 2 fizik tedavi teknikeri ve 1 kayıt elemanı toplam 6 kişilik ekiple ilçenin fizik tedavi hizmetini yürütüyor. Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı aynı zamanda ünitenin sorumlu hekimi Dr. Güler Uykur, ünite hakkında şunları belirtti: “Boyun fıtığı, bel fıtığı, bel kayması, kireçlenme gibi bir çok hastalıklar ünitemizde fizik tedavi programına alınmaktadır. Ünitede yetişkin ve çocuk hastalarımız tedavi görmektedir. Felç, parkinson gibi nörolojik hastalıklar ve kas hastalıkları nörolojik rehabilitasyon programına, kırık ve protez gibi operasyon geçiren hastalar ortopedik rehabilitasyon programına alınmaktadır. Ayrıca ünitemizde yine omuz çarkı, parmak merdiveni, denge tahtası, paralel bar ile hastalarımızın aktif olarak egzersizleri yaptırılmaktadır."
'EVDE REHABİLİTASYON BAŞLADI'
Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Hasan Sözel ise “75 yataklı hastanemizde alanında uzman hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız ile hasta ve yakınlarının her türlü tıbbi tedaviyi olabilmesi için çalışmaktayız. Ünitemizde bu hizmeti alan hastalarımız ev konforunda ve güler yüzlü personelimiz ile bu hizmeti eksiksiz bir şekilde gerçekleştirmektedir. Sadece poliklinikten yönlendirilen değil Evde Sağlık Hizmetleri kapsamında olan ve bu hizmete ihtiyaç duyan hastalarımız da ekiplerimiz aracığıyla ünitemize getirilmekte ve hizmet akışı sağlanmaktadır. Aynı zamanda evde fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetimiz de başlamıştır" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Gazipaşa Devlet HastanesiFizik Tedavi
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