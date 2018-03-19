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Esnaftan Afrin çıkarması

Gazipaşa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi yönetim kurulu üyeleri, Zeytin Dalı Operasyonu’nun gerçekleştirildiği Afrin sınırındaydı

Esnaftan Afrin çıkarması

Gazipaşa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi yönetim kurulu üyeleri, Zeytin Dalı Operasyonu’nun gerçekleştirildiği Afrin sınırındaydı

19 Mart 2018 Pazartesi 21:50
Esnaftan Afrin çıkarması
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TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği Genel Başkanı(TESKOMB) ve Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül, 2 bin 500 esnaf ile birlikte sınır bölgesine gitti. Afrin sınır bölgesine giden esnaf kafilesinde, Gazipaşa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi yönetim kurulu üyesi Nihat Mülazımağaoğlu, İbrahim Polat, Ali İhsan Yılmaz ve memur Ali Tepe de yer aldı. TESKOMB Genel Başkanı ve Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül Mehmetçiklere destek ve moral vermek için sınır bölgesine gittiklerini bildirdi. Akgül, Türk Silahlı Kuvvetleri güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ üyesi teröristleri etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak Cumartesi günü başlatılan ‘Zeytin Dalı Harekatı’nın devam ettiğini hatırlattı. 
DEVLETİMİZİN YANINDAYIZ
Gazipaşa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi yönetim kurulu üyesi İbrahim Polat, Mehmetçiğin yanında olduklarını göstermeyi amaçladıklarını belirterek, “Afrin Zeytindalı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiklerimizin yanında olmak adına 81 ilden Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri olarak Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gittik. Buradan Cilvegözü Sınır Kapısı'na giderek Mehmetçiklerimizin için dua edip kurban kestik. Gazipaşa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi olarak bizler de 2 kutu gıda malzemesi hazırlayarak Mehmetçiklerimize götürdük. Gazipaşa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi yazılı pankartımızı Suriye'de Afrin sınırına diktik. Rabbim görev yapan tüm kahraman askerlerimizi korusun. Dualarımızla ve bütün gönlümüzle devletimizin ve askerlerimizin yanındayız” diye konuştu. 

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Gazipaşa Esnaf Ve Sanatkarlar Kredi KefaletZeytin Dalı OperasyonuAfrin
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