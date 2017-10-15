Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı

KAZA , Gazipaşa'ya bağlı Pazarcı Mahallesi, Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Aynı istikamette seyir halinde olan 45 yaşındaki M.D. yönetimindeki 07 UC 704 plakalı otomobille 17 yaşındaki M.Ç. yönetimindeki 07 US 764 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü M.Ç. ile motosiklette yolcu olarak bulunan 17 yaşındaki Yunus Emre Karataş yaralandılar. Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yapıp Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürdü. Durumu ağır olan M.Ç. adlı genç Manavgat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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