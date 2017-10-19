Büyükşehirden GES’e onay

13 EKİM Cuma günü yapılan toplantıda, Öznurtepe Mahallesi'ne Güneş Enerji Santrali kurulması için 1/5000'lik Nazım İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisi'nden geçti. Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik, yapılması planlanan Güneş Enerji GES ve Rüzgar Enerji Santrali'nde (RES) hangi aşamaya geldiği konusunda bilgi verdi. RES projesi ile ilgili Yükseller Enerji ile geçen hafta sözleşme yapıldığını belirten Başkan Çelik, aynı şirketle GES projesi için de 20 Ekim Cuma günü (bugün) sözleşme imzalanacağını açıkladı. Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nde GES projesinin oybirliğiyle kabul edildiğini hatırlatan Başkan Çelik, "Yüksel Enerji Genel Müdürü Hüseyin Türker ile geçtiğimiz günlerde bir toplantı yaptık. Nerelere GES ve RES kurabileceğimize dair ön çalışma yaptık. GES için Öznurtepe, HES içinse Şahinler Mahallesi ön plana çıktı. GES projesini finansman bulabilirsek biz yapacağız. Yükseller Enerji sadece işletmeciliğini yapacak. Finansman bulamazsak, Yükseller Enerji yap-işlet-kira öde-devret modeliyle GES projesini hayata geçirecek. Meclisten, Gazipaşa Öznurtepe Mahallesi'ne GES kurulması ile ilgili yetkiyi aldım. RES projesi ile ilgili de belediyemize ait Şahinler Mahallesi'nde bulunan yerin 10 dönümünün kiralaması yapıldı. 1-1,5 ay içerisinde oraya Rüzgar Ölçüm İstasyonu kurulacak. İstasyonda 1 yıl boyunca ölçüm yapılacak. İnşallah yeterli rüzgar olursa RES projesi orada hayata geçirilecek. Gazipaşa Belediyesi'nin tüm enerji işlerini Yükseller Enerji yapıyor" dedi.

ORMAN İŞLETME CEBELİ'YE

Antalya Büyükşehir Meclisi'nde ayrıca Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü'nün bulunduğu arazinin ticari alana çevrilmesi ve müdürlüğün taşınması da karara bağlandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Çelik, "Gazipaşa Belediyesi tarafından hazırlanan 1/1000'lik Uygulama İmar Planı oldu. Bu plan kapsamında Orman İşletme Müdürlüğü'nün bulunduğu arazinin ticari alana çevrilmesi öngörülüyordu. Bu plan da Büyükşehir Belediye Meclisi'nden oybirliğiyle geçti. Alınan bu kararla birlikte Orman İşletme Müdürlüğü'nün olduğu yer ticari sahaya dönüştü. Önümüzdeki günlerde Orman İşletme Müdürlüğü, Cumhuriyet Mahallesi Cebeli Tepesi yakınlarında bulunan kendi arazileri üzerine taşınacak. Orman İşletme Müdürlüğü'nün bulunduğu arazi ticari saha oldu" diye konuştu.