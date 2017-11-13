'Bu bisikletler makam aracınız'

BİSİKLETLERİ belediye önünde birim amirlerine ve başkan yardımcılarına teslim eden Çelik, "Bundan sonra sizin makam aracınız bu bisikletler" dedi. Bisikletleri dağıtan Çelik, "Gazipaşamız 12 ay bisiklete binmeye uygun bir havaya sahip. Çok güzel bisiklet yolları yaptık. Bizim örnek olmamız, bisikleti sevdirmemiz ve ekonomi yapmamız lazım. Bu bisikletler belediyemize ait. Kullanım hakkı onların oldu. Bundan sonra birim amirlerinin makam aracı bu bisikletler. Çok uzak mesafeler hariç artık araç kullanmayacaklar. Bunun sıkı takipçisi olacağım. Gazipaşa halkına bisiklet bilincini aşılayacağız. Yaptıklarımızdan sonra ilçede bisiklet kullanımı çok arttı. Bu anlamda bir ilk oldu" diye konuştu.

'HEM SPOR HEM TASARRUF'

Gazipaşa Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Ahmet Yüce, Başkan Çelik'in başlattığı projenin çok yerinde olduğunu söyleyerek, "Hem sağlık, hem ekonomi açısından çok güzel bir proje. İşe gidip gelirken bisikletle gidip geleceğiz. İşlerimizi bununla takip edeceğiz. Başkanımıza teşekkür ederim" dedi. Bisikletini alan Park ve Bahçeler Müdürü Tugay Özarslan ise "Çalışmalarımızın daha yakından takibi anlamında, çağın gerektirdiği bisiklet alışkanlığını kazanmak için doğru bir çalışma. Biz de bundan sonra işlerimizi bisikletle takip edeceğiz" diye konuştu.

