Başkan Çelik: 'Alanya gibi olmayacağız'

GAZİPAŞA Kaymakamı Nurullah Kaya başkanlığındaki toplantıya, Belediye Başkanı Dr. Adil Çelik, İlçe Emniyet Müdürü Tayfun Ilgaz, kurum amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Toplantıda balık çeşitliliğinin artması için alınan tedbirler ve alınması gereken tedbirler, yanlış avlanma, kaçak avlanma konuları konuşuldu. Gazipaşa denince akla deniz kültürü geldiğine değinen Kaymakam Nurullah Kaya, “Gazipaşa’da göreve başlayalı yaklaşık 15 ay oldu. Gazipaşa eşittir deniz, deniz kültürü. Bu kültürün devam edebilmesi için bizlerinde, kurumların da görevleri var. Yanlış avlanma, vahşi avlanma Akdeniz’de balık kültürünü öldürüyor. Yine Süveyş Kanalı’ndan gelen, zaman zaman iklimsel değişimler; havanın ısınması, suyun ısınmasından dolayı da tropik iklimden gelen balıkların da yine Akdeniz havzasına girmesiyle, Ege ve Akdeniz sahillerinin de balon balığı denilen balığın artması ve diğer balıkların da bizler tarafından yok edilmesi. Sorumluluk alan bir ilçe olarak, bununla ilgili neler yapabiliriz diye bir araya geldik. Balıkçılarımızın da talepleri var, balıkçılık sektörünün gelişmesi elbette önemli. Dibimizde deniz var ama çok pahalı balık yiyoruz. Bununla ilgili nasıl çalışma yapılmalı, onları konuşacağız” dedi.

‘SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI KAZANDIRACAĞIZ’

Gazipaşa’ya 2018 yılı içerisinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nı kazandırmak istediklerinin altını çizen Kaymakam Kaya “Gazipaşa Belediye Başkanımızın Ankara’ya ziyareti var. Sahil güvenliği Gazipaşa’ya kazandırması için ondan talepte bulunuyorum. Bununla ilgili kamuoyunun oluşturulması gerekiyor. En büyük eksiğimiz. Karada hiç bir sorunumuz yok, en fazla gecikmemiz olabiliyor. Ama jandarmamız, emniyetimiz en ücra köşeye bile gidebiliyor. Ancak denizde, Alanya’da bulunan sahil güvenlik geldiği için biraz gecikmemiz olabiliyor. Onun için en kısa zamanda, Gazipaşa’mıza sahil güvenlik komutanlığını, bot komutanlığını kazandırmak istiyoruz. O olduğu zamanda kaçak avlanmanın önüne geçmiş olacağız” diye konuştu. Trol avcılığının önüne geçmek için çalışma yaptıklarına değinen Kaymakam Kaya, gece fenerle avlanmanın yasak olduğunun altını çizdi. Gazipaşa halkından ihbarda bulunmasını isteyen Kaya, muhtarlarında bu konularda duyarlı olmasını istedi. Gazipaşa Kaymakamı Nurullah Kaya, “Trol avcılığının yapılmasını engellemek için bütün sektörlerle birlikte kafa patlatıyoruz. Tedbir üretiyoruz. Onunda zaman içerisinde sonuçlarını görmüş olacağız. Balık neslinin, çeşitliliğin arttırılması için bu çalışmalar devam ediyor. Hem balıkçılık hem de dalgıçlık açısından, gece fenerle avlanmanın yasak olduğunu bir kez daha belirtiyorum. Duyarlı arkadaşlara teşekkür ediyorum. Toplumumuzun da ihbarda bulunmasını arzu ve temenni ediyorum. Laf olsun diye söylemiyoruz, ciddiyiz. Çünkü bu istikbal mevzudur, vatanını, toplumunu, çocuğunu sevmedir. Gelecek nesillere sağlıklı bir toplumu bırakabilmek için doğal besin kaynaklarının korunması en büyük vazifemiz. Kaledran’dan Kahyalar'a kadar bütün muhtarlarımız da inşallah bu duyarlılığı gösterirler. Sahil bandında yakalanması yasak balıklar var. Lütfen onların da tüketimine engel olalım" dedi.

‘CARETTA CARETTALARI KORUMALIYIZ’

Alanya Doğa Koruma ve Milli Parklar Mühendisi Mevlüt Kodal, Berlin Sözleşmesi gereği 2009 yılında Kahyalar, Kızılin ve Koru sahillerinin deniz kaplumbağaları yuvalama alanı olarak tescil ve ilan edildiğini ifade ederek, “Yine bakanlığımız tarafından koruma çalışmaları devam etmektedir. Buradaki görevimizde sadece deniz ve deniz kıyısıyla kalmıyor. Caretta carettaların çiftleşme alanı olan kıyıdan itibaren deniz içerisindeki 1 millik alan da yine bu genelge kapsamında korunan bir alandır. Caretta carettalar nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alınmıştır. Genelde çiftleşme dönemleri Nisan’da başlıyor. Mayıs ayından Eylül ayına kadar, yılda 1 ya da 2 defa dişiler kara kumsala çıkarak yumurtalarını bırakıyor. Yuvalama yapılan alanlara kurumumuz tarafından yapılan kafesleri koyuyoruz. Doğamızı en fazla etkileyen faktör insan. İnsan dışında tilki, köpek gibi hayvanlar yumurta kokularını alarak, gelip yuvaları bozup, yumurta veya yavrularını yiyor. Ama Gazipaşa şanslı bu açıdan. Antalya iline baktığımız zaman en doğal sahili olan ilçe Gazipaşa. Daha turizm yeni yeni geliyor. Bundan sonra daha planlı bir turizm olacak. Kıyılarımız korunacak. Bunun örneklerini verdik. Sahilde yapılmış büfeler nizami. Şu anda gölgelik ve şezlong konulma yerlerine dikkat edilmesi durumunda caretta carettalarda tehlike gözükmüyor. Her ne kadar bakanlığımıza deniz içerisinde 1 millik alanda koruma verilmişse de, maalesef elimizdeki imkânlarla deniz içinde koruma yapamıyoruz. Kaymakam Beyin söylediği gibi, bu ancak sahil güvenlik tarafından yapılıyor. Bu konu bizim eksi tarafımız, bunu da güçlendirmemizi gerekiyor” diye konuştu.

‘DENİZİMİZİ DENETLEYECEĞİZ’

Gazipaşa Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Su Ürünleri Mühendisi Talip Özgen de, denizde yapılan denetimlerle ilgili bilgi verdi. Özgen, “Denetimle ilgili çalışıyoruz. Gazipaşa’nın bu konuda eksiği çok. Teknik imkânlarımız sınırlı. Bu sebepten dolayı diğer kurum yetkilileriyle istişarelerimiz oluyor. Yaptığımız istişarelerde, Koru sahilinde balıkların yumurtlama alanında bir yasaklama getirme fikri oluştu. Bununla ilgili başka katkılarda yapabiliriz. Balıklandırma çalışması yapabiliriz. Otuz bin levrek ve çupra yavrusu salabiliriz. Yavruları okullardaki çocuklara bıraktırarak, bunu bir eğitim çalışması haline getirebiliriz. Bakanlığımızla yazışma yaptık. Bakanlığımız 2020’de çıkacak tebliğ ile bunu tebliğe ekleyebileceğimizi belirttiler. Bizim temel problemimiz açıkta ışıkları yakıp balıkları toplayan gırgır tekneleri. Bunlar bakanlık ve tebliğlerde yasal. Açıkta yaptıkları işlem ve bizim yapamadığımız kontroller nedeniyle çok sayıda küçük balığı yakalayıp ölü şekilde denize döküyorlar. Bunu bir şekilde engellememiz lazım. Kontrol teknesi ya da sahil güvenliğin buraya gelmesi önemli olur” ifadelerini kullandı.

‘GÖNÜLLÜ OLARAK ÇALIŞIYORUZ’

Gazipaşa Su ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Mustafa Akkoca da “2004 yılından 2010 yılına kadar deniz kaplumbağalarının korunması için gönüllü gençlerimizle faaliyet yürüttük. Gazipaşa’nın Koru sahili Akdeniz bölgesinde Yumurtalık’tan sonra en önemli yumurtlama alanı aslında. Fakat eldeki imkânlar, yasalarla koruma alanı ilan etmemiz yasal olarak mümkün değil. Buranın önemli bir yumurtlama alanı olduğunu, koruma kuruluna bildirip, 2020’de çıkaracakları tebliğe bunu almaları gerekiyor. Bizim yapabileceğimiz çıkış, burası önemli bir caretta caretta koruma alanı. Biz, carettaların üzerine giderek kısmen ‘Carettaları koruyoruz’ diye avlanmayı kısıtlayabiliriz. Balıkta çok azalma var. Akdeniz aslında verimsiz bir deniz, trolün, gırgırın girdirilmemesi gereken bir deniz" dedi.

‘BALIKÇILARDAN DESTEK SÖZÜ’

Gazipaşalı balıkçılar da yapılacak çalışmalara destek vereceklerini belirterek, balıkların yumurtlama dönemlerinde zıpkınla avlanmanın yasaklanmasını istediler. Gazipaşa Belediye Başkanı Dr. Adil Çelik ise "Belediye olarak her zaman balıkçılarımızın arkasındayız. Koru sahiliyle ilgili projemiz bitti. Biz Alanya gibi olmayacağız. Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı'nda randevumuz var. Bakanımız ve tüm vekillerimizle beraber orada olacağız. Halka açık, arkası kapanmamış güzel bir sahil olacak. Biz balıkçılarımızın her zaman yanındayız" şeklinde konuştu.