'Ayla'yı ağlayarak izlediler

GAZİPAŞA'DA yaşayan üç Kore Gazisi'nden biri olan Ahmet Akman'ın sağlık sorunları nedeniyle katılamadığı etkinliğe Kore Gazileri Veli Çelik ve Hasan Gürbüz yakınlarıyla birlikte katıldılar. Evlerinden alınan gaziler, Alanya Örnek Sineması'na götürüldü. Belediye Başkanı Dr. Adil Çelik ve Meclis Üyesi Mustafa Avcı, gazileri sinema salonunun kapısında karşıladı. Gazilere hediyeler takdim eden Çelik, filmi gazilerle birlikte izledi. Bir yandan filmi izleyen gaziler diğer yandan da anılarını Başkan Çelik'e anlattılar. Kore Gazileri filmi izlerken zaman zaman gözyaşlarını da tutamadı. Sinema çıkışında anıları canlanan Kore Gazisi Hasan Gürbüz, "Savaş dediğin asıl Kore'deydi. Kumandan 'Batarya top başına' dediğinde delikten çıkan karınca gibi çıkardık araziye" dedi. Kore Gazisi Veli Çelik de Kore Harbi'nin çok çetin geçtiğini belirterek, "Harp demek bir ülkenin yanması demektir. Allah kimsenin, düşmanımın bile başına vermesin. Çok güzel bir ülkede yaşıyoruz. Sizler buranın kıymetini bilmezsiniz" diye konuştu. Gazipaşa Belediye Başkanı Çelik ise Kore Gazilerine kendilerine bu imkanı verdikleri için teşekkür ederek "Kore Gazilerimizle beraber 'Ayla' filmini seyretmeye geldik. Bir taraftan filmi seyrederken bir taraftan kendilerinin anılarını anlatması bizi duygulandırdı. Onlarla güzel bir akşam geçirdik. Ecdadımızın ne kadar güçlü olduğunu gördük. İnşallah bu ülkeyi hiçbir şekilde kimse yıkamayacak, bizim birlik ve bütünlüğümüz devamlı olacak" dedi.