antik kenti keşfettiler

GAZİPAŞA Belediyesi tarafından “Gazipaşa Değerlerini Tanıyor” adı altında düzenlenen yürüyüşe Kaymakam Nurullah Kaya, Belediye Başkanı Adil Çelik ve çok sayıda vatandaş katıldı. Otobüslerle Lamos Arena olarak adlandırılan alanda toplanan yürüyüşçüler, 1800 yıllık geçmişe sahip, geç Roma döneminde inşa edilmiş Lamos Kalesine doğru yürüyüşe geçtiler. Yaklaşık 4 kilometrelik yürüyüş parkurunda birçok tarihi eserin yer alması yürüyüşe renk kattı. Kaleye çıkan yürüyüşçüler, tekrar Lamos Arena bölgesine dönen yürüyüşçülere burada Gazipaşa Belediyesi ve Çile Muhtarı Nihat Gürkan yöresel lezzetlerden bişi ve çay ikramında bulundu. Belediye Başkanı Adil Çelik, “Düzenlediğimiz etkinlikle tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerimizi tanımayı, tanıtmayı, aynı zamanda spor yapma alışkanlığını kazandırmayı amaçlıyoruz. Halkımızın ilgisi bizleri sevindirdi. Bu yürüyüşlere devam edeceğiz. Tüm katılımcılara teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. Kaymakam Kaya ise etkinliğin son derece faydalı geçtiğini belirterek, “Hem yürüyüşe katılanlar, hem de onların yaptığı paylaşımlar sayesinde bölgenin güzelliklerini tanımış ve tanıtmış olduk. Aynı zamanda da güzel bir sportif etkinlik oldu. Emeği geçen başta Başkan Bey olmak üzere herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.