AKP'li Pişkin kongre tarihini açıkladı

BAŞKAN Pişkin, saat 10.00'da Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Salonu'nda yapılacak kongreye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılacağını bildirdi. Kongrede 400 delegenin yanısıra ilçe yönetimi ve partili belediye başkanı da oy kullanacak. Kongre tarihinin belli olmasının ardından gözler adayın kim olacağına çevrildi. AK Parti Genel Merkezi, Gazipaşa ilçe başkanlığı için adı geçen 3 kişiyi Ankara'ya çağırmıştı. 13 Kasım Pazartesi günü saat 10.00'da Yakup Pişkin, Ali Doğan ve Sait Yılmaz, Ankara'da mülakata girecek. Mülakatın ardından, 2 Aralık'taki kongrede partinin adayının kim olacağı da netlik kazanacak.

VİTRİN YÖNETİM

Adayların heyecanlı bekleyişi devam ederken, Gazipaşa kamuoyunda ise ‘AK Parti Gazipaşa İlçe Başkanı kim olacak?' sorusu cevabı en çok merak edilen konular arasında ilk sırada yer almaya devam ediyor. Eski başkan Bahattin Akşit'in istifasının ardından Gazipaşa İlçe Başkanlığı görevine vekaleten atanan ve 23 Şubat 2016 tarihinde resmen ilçe başkanı olarak görevlendirilen Yakup Pişkin bu kez seçilmiş başkan olarak, koltuğa oturmak istiyor. Yeniden aday olduğunu açıklayan Pişkin, yönetimini büyük ölçüde yenileyeceğinin sinyalini verdi. Pişkin, "Toplumumuzun her kesimini kapsayan vitrin bir yönetim kurulu oluşturacağız. Eğitim seviyesi üst düzeyde, genç, dinamik, parti için vakit ayırabilecek ve özverili bir şekilde çalışacak arkadaşlarımızı bir araya getireceğiz. Dinamik ve performansı yüksek bir teşkilatlanma hedefliyoruz. İlçe kongremiz Gazipaşa'mıza, Antalya’mıza ve ülkemize hayırlı olsun" dedi.