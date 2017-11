Ailelere 'Motosiklet' uyarısı

PAZARCI Mahallesi'ndeki ilk toplantıya Gazipaşa Emniyet Müdürü Tayfun Ilgaz, Belediye Başkan Yardımcısı Adem Kaya, Merkez Karakol Amiri Hazbi Öğütçü, Trafik Tescil Denetleme Büro Amiri Mehmet Çetin Çelik, Mahalle Muhtarı Mehmet Tuncel ve vatandaşlar katıldı. Sohbet havası içerisinde geçen toplantıda, mahalle sakinleri özellikle Denizyolu'nda meydana gelen kazalara üzüldüklerini belirterek, çocuk yaştaki motosiklet sürücülerine önlem alınmasını istedi. Vatandaşlar ayrıca, aşırı hız, egzoz gürültüsü, kavşaklardan araçların kaydırılarak döndürülmesi, Hacımusa Çayı kenarında araba içerisinde alkol tüketilmesi, okul bölgesinde hız limitlerine uyulmaması gibi sorunların yanısıra, Ulu Hendek kenarından Karadağ mevkiine doğru giden tek şeritli yolun, kazaya davetiye çıkarır nitelikte olmasından duydukları endişeyi aktardılar.

'BİZ YAZIYORUZ, AİLESİ ÖDÜYOR'

Gazipaşa'nın en işlek ve en hareketli mahallesinin Pazarcı olduğunun bilincinde olduklarını belirten Emniyet Müdürü Tayfun Ilgaz, "Denizyolu'nun ve mahallenin öneminin farkındayız. Denize ulaşıyor olması nedeniyle oldukça hareketli bir yola sahibiz. Bu anlamda ekiplerimiz sürekli olarak denetimlerini gerçekleştirmektedir. Bunun yanısıra ASELSAN tarafından ilçenin belirlenen noktalarına MOBESE kameraları yerleştirilecek. Bunlardan birçoğu da Pazarcı Mahallesi sınırları içerisinde yer alıyor. İlçe Emniyeti olarak biz üzerimize düşen görevleri yerine getirmek için varız. Ancak bizim de sizlerden ricamız, 13 yaşındaki bir çocuğa motosiklet almayın. Daha 2 ay öncesinde bir çocuğumuzu motosiklet kazasında kaybettik. Bu durumu gördüğü ve bildiği halde ailelerimiz çocuklarına motosiklet alıyor. Biz çocuklarımızın cenazesine değil düğünlerine gitmek istiyoruz. Emniyet olarak uygulama yapıyoruz ve ehliyeti olmayana ceza yazıyoruz. Ancak, ailesinin yazılan bu cezayı hemen ödediğini görüyoruz. Diğer gün aynı çocuk, yine motosikletin üzerinde uygulamaya takılıyor. Biz her ne kadar cezai işlem uygularsak uygulayalım, ailelerimizin bu tutumu karşısında bizim yazdığımız cezanın bir anlamı kalmıyor. Bizim uyguladığımız yaptırımın yanında ailelere de oldukça büyük iş düşüyor. Bu anlamda ailelerimizden, daha bilinçli ve duyarlı davranmalarını rica ediyoruz. Gerekeni yapmadıkları için çocuklarının canını tehlikeye attıkları gibi bir başkasının da hayatını tehlikeye atmış oluyorlar. Ailelere düşen, bu gerçeğin bilinciyle, motosikletin oyuncak olmadığını ve motorlu bir araç kullandıkları gerçeğini çocuklarına öğretmek. O nedenle küçük yaştaki çocuklarımıza motosiklet almayalım. Her şeye rağmen alıyorsak da nasıl kullanılması gerektiği konusunda eğitim verelim. Özellikle de ehliyetsiz ve kask takmadan trafiğe çıkmalarına izin vermeyelim" dedi.

EGZOZ DEĞİŞTİRME YÖNTEMİ

Motosiklet sürücülerinin egzoz değiştirme yöntemine başvurarak güvenlik güçlerinden kaçmaya çalıştıklarını da belirten Ilgaz "Sürücülerimiz artık çift egzozla trafiğe çıkmaya başladı. Emniyet ekiplerini görünce anında sök-tak yapılıyor. Siz buradan geçerken şikayetçi oluyorsunuz ancak bizim uygulama noktamıza geldiğinde egzoz değiştirilmiş oluyor" dedi.

DENİZYOLU'NA RADAR TALEBİ

Mahalle sakinlerinin, hız yaparak ölümlü ve yaralamalı kazalara neden olan alkollü sürücülere önlem almak için Denizyolu'nda radar konulması yönündeki taleplerini de yanıtlayan Müdür Ilgaz, "Radar yerleştirilmesi için belediyenin bir takım çalışmaları var. Ancak radar yerleştirilmesi için trafik yoğunluğunun fazla olması gerekmektedir. Bu anlamda yapılacak bir takım çalışmalar sonucunda, radar konulup konulamayacağı belirlenecektir. Bununla ilgili bu hafta içerisinde yeniden belediye ile gerekli görüşmeleri yapacağız. Olabilirliği konusunda karar verilirse o zaman radar sistemi de yerleştirilir. Bunun yanısıra sürekli olarak Pazarcı Mahallesi'nde bulundurabileceğiz bir ekibimiz yok. Sivil ekiplerimiz, trafik ekiplerimiz yada karakol ekiplerimiz sürekli olarak devriye atmaktadır. Bunun yanısıra çoğu zaman gece saatlerinde uygulama da yapıyoruz. Burada sizlere de çok iş düşüyor. Şüphelendiğiniz aracın plakasını alarak bizlere bildirebilirsiniz. Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak her zaman sizlerin güvenliği için çalışmaktayız. Aşırı hız yapan, tehlikeli bir şekilde araç kullanan birisini gördüğünüz zaman plakasını alarak bize bildirdiğinizde, ekiplerimiz daha hızlı hareket edebilir. Ancak 'Bir araç Denizyolu'nda hız yapıyor' şeklinde ihbarda bulunduğunuzda bunun bir belirleyici tarafı yoktur. O nedenle motosiklet yada her türlü aracın plakasını alarak, bize bildirin" diye konuştu.

YOL TEHLİKELİ VE ÇOK DAR

Ulu Hendek ile Karadağ arasında tehlikeye davetiye çıkaran yol ile ilgili şikayetleri ise Belediye Başkan Yardımcısı Adem Kaya cevapladı. Mahalle sakinlerinin "Bu tek şeritli yolu öğrencilerimizde kullanmakta. Öğrenci servisleri de dahil araçlar bu yolda aşırı hız yapıyor. Bir gün ya aracın birisi hendeğe uçacak ya da Allah korusun bir çocuğumuz ezilecek. Bu yolun genişletilmesi ve hendek kenarına önlem alınması için illa kaza mı olması gerekir?" şeklindeki endişelerini yanıtlayan Belediye Başkan Yardımcısı Kaya, "Pazarcı Mahallemizin o noktasında henüz 18 uygulaması gerçekleşmedi. Bu anlamda yolda bir genişletme çalışması yapılamıyor. DSİ tarafından Ulu Hendek'in ıslahı ise proje kapsamına alındı. En kısa sürede taşlama çalışması yapılacak. Bizde belediye olarak 18 uygulamasını en kısa sürede yaparak yolun iyileştirilmesini sağlayacağız" diye konuştu.

KONTROLLERİMİZİ SIKLAŞTIRACAĞIZ

Servis araçlarının hız yaptığı konusunda da çalışma yapacaklarını belirten İlçe Emniyet Müdürü Ilgaz, "Her okulumuzun bir ekibi ve yine her okulumuzun bir polis bulunuyor. Ekiplerimiz sorumlu oldukları okullara sabahları yada akşam üzerleri mutlaka uğramaya çalışıyor. Ancak bazen adliyede ya da başka bir noktada olay olduğu zaman gidemeyebiliyorlar. Bunun yanında bazı okullarımızda tek bazılarında 2 polis memurumuz görevlendirildi. Görevli polisler, okul müdürü, öğretmenler ve öğrenciler ile sürekli iletişim halinde olarak, okul çevresinde yaşanabilecek sorunlara erken müdahale etmek için çalışıyor. Bu anlamda sabah kontrollerimizi biraz daha sıklaştıracağız. Her gün olmasa bile bir gün arayla kontrol yaparak, yaşanabilecek sorunları minimuma indireceğiz" şeklinde konuştu.

MAŞA OLARAK BİZİ KULLANIN

Mahalle sakinlerinden şüpheli gördükleri kişileri bildirmelerinin de güvenlik güçlerine kolaylık sağlayacağına vurgu yapan Emniyet Müdürü Ilgaz, "Mahallede daha önce hiç görmediğiniz ve şüphelendiğiniz insanları polise şikayet ediniz. Maşa olan bizleriz, sizlerin suça elini değdirmesine gerek yok. Maşa olarak bizi kullanın. Şikayet edin, biz gelelim. Bir şahsı arabaları yoklarken gördüğünde ekiplere bildirin ki biz gelip işlem yapalım" diye konuştu.