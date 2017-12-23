Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
111099
ALTIN
156.375
DOLAR
3.8121
STERLİN
5.0895
EURO
4.5104
25 Aralık 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
25 Aralık 2017 Antalya -...
Google'ın hakkınızda topladığı verileri silmek mümkün
Google'ın hakkınızda topladığı verileri silmek...
Herkes bu lezzeti konuşuyor! İşte 'Alanya Bohçası' tarifi
İşte 'Alanya Bohçası' tarifi
24 Aralık 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
24 Aralık 2017 Antalya -...

Adil Çelik Gazipaşalı avına çıktı

Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik, Gazipaşa'nın 50 bin nüfus barajını aşması için düğmeye bastı. İlk toplantıyı dün akşam Alanya'da yapan Çelik "Nüfusunuzu Gazipaşa'ya alın" çağrısında bulundu

Adil Çelik Gazipaşalı avına çıktı

Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik, Gazipaşa'nın 50 bin nüfus barajını aşması için düğmeye bastı. İlk toplantıyı dün akşam Alanya'da yapan Çelik "Nüfusunuzu Gazipaşa'ya alın" çağrısında bulundu

23 Aralık 2017 Cumartesi 00:05
Adil Çelik Gazipaşalı avına çıktı
banner404

Yasin ARAZ

GAZİPAŞA Belediye Başkanı Adil Çelik, ilginç bir çalışmaya imza attı. Gazipaşa'nın nüfusunu 50 binin üzerine çıkarmak adına Alanya'da yaşayan Gazipaşalılar ile bir araya gelen Çelik "Gelin Gazipaşa'ya nüfusunuzu aldırın, Gazipaşa'ya yeni hizmetler kazandıralım" dedi. 
Konuyla ilgili gerekçelerini Yeni Alanya'ya açıklayan Çelik, şunları söyledi: "Gazipaşa'dan sonra en çok Gazipaşalı Alanya’da yaşıyor. Gazipaşa'nın yeni hizmetlere kavuşması için 50 bin nüfus barajını aşması gerekiyor. Son sayıma göre 400 kişiye daha ihtiyacımız var, nüfusumuz 49 bin 600 civarında. Alanya'da ise 10 binin üzerinde Gazipaşalı yaşıyor.
Zaten vatandaşlarımızdan da çok ciddi ilgi var. Hatta toplantıları kendileri organize ediyorlar, ben de gidip sorunumuzu anlatıyorum."
'HASTANEMİZDE MR BİLE YOK'
Sosyal medyadaki tepkilere de değinen Çelik "Bazı arkadaşlar nüfus yüksekliğine göre devletten para alındığını söylemiş, evet doğru ama ben onun peşinde değilim. 50 bin nüfus kategorisine girmek ve ek kadro alabilmenin peşindeyim. Eğer bu sınırı aşarsak, belediye meclis üyesi sayımız 15'ten 25'e çıkacak, böyle olursa büyükşehir meclisine daha fazla temsilci gidecek. Hastanede, belediyede ek kadrolar açılabilecek. Hatta ve hatta hastanemize MR sistemi getirebileceğiz. Benim vatandaşım bugün MR çektirmek için Alanya'ya gitmek zorunda kalıyor, yollarda çile çekiyor. Ben 3-5 kuruşun peşinde değilim. Para bizim için ikinci planda bile değil" dedi.
'ALANYA BİR DÜNYA DEVİ'
Gazipaşa ile Alanya'nın etle tırnak gibi olduğunu ifade eden Çelik "Alanya bir dünya devi. Bizim kardeşimiz. Ayrılma şansımız zaten yok. Ama Alanya 100 kişiyle milyarlar kaybetmeyecek, ben de milyarlar kazanmayacağım. Yazın 3 ay çalışmaya Alanya’ya gidip, 9 ay Gazipaşa'da kalanlardan buraya gelmelerini istiyorum. Ona kalırsa ben de 9 ay boyunca o arkadaşların masraflarını çekiyorum ama şikayet etmiyorum. Bizler hizmet için buradayız. Hastanemizde MR yok, bu gelsin diye uğraşıyorum. Bunun da limiti 50 bin nüfus" diye konuştu.
'BU ÇALIŞMA DOĞRU DEĞİL'
Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, Çelik'in sosyal medya üzerinden de yaptığı bu çağrıya verdiği yanıtta "Bence bir insan nerede yaşıyorsa, orada olmalı. Alanya Belediyesi'nin suçu ne? Bir ilçeye kişi sayısına göre devlet para gönderir. Alanya Belediyesi çöpünü alsın, hizmetini etsin, o da sahte olarak nüfusunu aktarsın, parayı başka yere aktartsın. Olmaz" dedi. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Gazipaşa Belediye Başkanı Adil ÇelikGazipaşa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Aykut Alanya 2017-12-23 10:17:41

Nazmi Yüksel başkanım adamın dibisin ama yaptığın açıklama talihsizlik olmuş

Cevapla
Beğenmedim! (1)
İlgili Haberler
Tünektepe yakında ihaleye çıkacak
Tünektepe yakında ihaleye çıkacak
Gazipaşa'da 'Baraj' toplantısı
Gazipaşa'da 'Baraj' toplantısı
Müftülük'te nikah eğitimi
Müftülük'te nikah eğitimi

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim