Adil Çelik Gazipaşalı avına çıktı

Yasin ARAZ

GAZİPAŞA Belediye Başkanı Adil Çelik, ilginç bir çalışmaya imza attı. Gazipaşa'nın nüfusunu 50 binin üzerine çıkarmak adına Alanya'da yaşayan Gazipaşalılar ile bir araya gelen Çelik "Gelin Gazipaşa'ya nüfusunuzu aldırın, Gazipaşa'ya yeni hizmetler kazandıralım" dedi.

Konuyla ilgili gerekçelerini Yeni Alanya'ya açıklayan Çelik, şunları söyledi: "Gazipaşa'dan sonra en çok Gazipaşalı Alanya’da yaşıyor. Gazipaşa'nın yeni hizmetlere kavuşması için 50 bin nüfus barajını aşması gerekiyor. Son sayıma göre 400 kişiye daha ihtiyacımız var, nüfusumuz 49 bin 600 civarında. Alanya'da ise 10 binin üzerinde Gazipaşalı yaşıyor.

Zaten vatandaşlarımızdan da çok ciddi ilgi var. Hatta toplantıları kendileri organize ediyorlar, ben de gidip sorunumuzu anlatıyorum."

'HASTANEMİZDE MR BİLE YOK'

Sosyal medyadaki tepkilere de değinen Çelik "Bazı arkadaşlar nüfus yüksekliğine göre devletten para alındığını söylemiş, evet doğru ama ben onun peşinde değilim. 50 bin nüfus kategorisine girmek ve ek kadro alabilmenin peşindeyim. Eğer bu sınırı aşarsak, belediye meclis üyesi sayımız 15'ten 25'e çıkacak, böyle olursa büyükşehir meclisine daha fazla temsilci gidecek. Hastanede, belediyede ek kadrolar açılabilecek. Hatta ve hatta hastanemize MR sistemi getirebileceğiz. Benim vatandaşım bugün MR çektirmek için Alanya'ya gitmek zorunda kalıyor, yollarda çile çekiyor. Ben 3-5 kuruşun peşinde değilim. Para bizim için ikinci planda bile değil" dedi.

'ALANYA BİR DÜNYA DEVİ'

Gazipaşa ile Alanya'nın etle tırnak gibi olduğunu ifade eden Çelik "Alanya bir dünya devi. Bizim kardeşimiz. Ayrılma şansımız zaten yok. Ama Alanya 100 kişiyle milyarlar kaybetmeyecek, ben de milyarlar kazanmayacağım. Yazın 3 ay çalışmaya Alanya’ya gidip, 9 ay Gazipaşa'da kalanlardan buraya gelmelerini istiyorum. Ona kalırsa ben de 9 ay boyunca o arkadaşların masraflarını çekiyorum ama şikayet etmiyorum. Bizler hizmet için buradayız. Hastanemizde MR yok, bu gelsin diye uğraşıyorum. Bunun da limiti 50 bin nüfus" diye konuştu.

'BU ÇALIŞMA DOĞRU DEĞİL'

Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, Çelik'in sosyal medya üzerinden de yaptığı bu çağrıya verdiği yanıtta "Bence bir insan nerede yaşıyorsa, orada olmalı. Alanya Belediyesi'nin suçu ne? Bir ilçeye kişi sayısına göre devlet para gönderir. Alanya Belediyesi çöpünü alsın, hizmetini etsin, o da sahte olarak nüfusunu aktarsın, parayı başka yere aktartsın. Olmaz" dedi.