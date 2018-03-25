ADD 400 ceviz dikti

MERHUM hayırsever M. Şevki Metin tarafından derneğe bağışlanan 20 dönümlük arazi ceviz bahçesi oldu. Bahçenin yanına yapılacak gençlik kampının da projesi tamamlandı. Sadece Gazipaşa’da değil Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdiklerini söyleyen ADD Şube Başkanı Fehmi Tuncer, projeyle ilgili son gelişmeleri kamuoyuyla paylaştı.

GELECEĞE YÖNELİK PROJE

ADD Başkanı Tuncer, Atatürk aşığı hayırsever merhum M. Şevki Metin tarafından derneğe bağışlanan Yeşilyurt Mahallesi, Asaraltı Mevkii’ndeki 20 dönümlük araziye ceviz bahçesi kurulduğunu söyledi. Başkan Tuncer, yaklaşık bir yıldır çalıştıkları projenin hızla devam ettiğini belirterek, “20 dönüm alan üzerine 400 ceviz fidanı dikildi. Ceviz bahçemizin sulama sistemi tamamlandı. Güvenlik kamerası kurulup, etrafı tel örgülerle çevrildi. Şimdi fidanlarımıza bakıp, meyve vermesini bekleyeceğiz. Derneğimiz bu bahçe sayesinde 4-5 yıl sonra ciddi bir gelir elde edecek. Ceviz bahçemize kümes kurup, köy yumurtası ve köy tavuğu üretimi de yapacağız. Yaz aylarında bahçemize kavun, karpuz, domates ekerek gelir elde etmeyi planlıyoruz. ADD Gazipaşa Şubesi, Türkiye’de parmakla gösterilen bir sivil toplum kuruluşu oldu. Kimsenin hayal edemediği projelerimizi hayata geçiriyoruz” dedi.

GENÇLİK KAMPI PROJESİ TAMAM

Başkan Tuncer, ceviz bahçesini tamamladıktan sonra sıranın gençlik kampı inşaatına geldiğini söyledi. Yapılacak binanın projesinin hazırlandığını belirten Tuncer, “Ceviz bahçemizin yanında 50 kişinin konaklayabileceği gençlik kampı yapacağız. Bu kampta gençlerimiz konaklayacak, spor yapacak ve doğayla iç içe vakit geçirecekler. 50 kişinin konaklayacağı ve yemek yiyebileceği gençlik kampımızın projesi tamamlandı. Birinci katta yemekhane ve dinlenme alanları bulunuyor, ikinci katı ise konaklama alanı olacak. Son kat ise konferans salonu olarak yapılacak. Halı saha, basketbol ve voleybol sahalarının yanısıra tırmanma alanı yapılacak. 8 kamelyanın yer alacağı gençlik kampında, süs havuzu, sporcuların duş alabileceği alanlar ile tuvaletler yer alacak. Bu tesisimizi yaz aylarında bitirmeyi planlıyoruz. Ceviz bahçesi ve gençlik kampının ardından yeni projeleri hayata geçirmek için çalışacağız. Yeni Mahalle’de hayırseverimiz tarafından bağışlanan evi gerekli izinleri alarak okul yapmayı düşünüyoruz. Ayrıca fuar alanı yanında hayırseverimiz Osman Küçükballı tarafından bağışlanan arsaya ise kültür merkezi yapacağız. Bizlere maddi manevi destek olan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

TUNCER KONGREYE DAVET ETTİ

ADD Şube Başkanı Tuncer, ayrıca 31 Mart Cumartesi günü yapılacak olağan genel kurula tüm üyeleri davet ederek, “Bu derneği tüm üyelerimizle birlikte yönetmek istiyoruz. Tüm üyelerimizin desteğine ihtiyacımız olduğu gibi onların fikir ve önerilerine de ihtiyaç duyuyoruz. Kendini bu derneğe ait hisseden tüm üyelerimizin ellerini taşın altına koyması gerekiyor. 31 Mart Cumartesi günü yapılacak kongremizin demokrasi ortamında ve şölen havasında geçmesi için tüm üyelerimizi bekliyoruz” şeklinde konuştu.