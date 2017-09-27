25 kişilik işe 121 başvuru

MİLLİ Eğitim Müdürü Mustafa Aktaş, “TYÇP kapsamında, İş-Kur aracılığı ile okullarımızda temizlik işlerinde personel çalıştırılıyor. Gazipaşa'daki okullarda görevlendirilmek üzere bu yıl 25 hizmetli alınacak. Okullarda çalışmak için 121 kişi başvurdu. Başvuranlar, bugün saat 09.00'da Milli Eğitim Müdürlüğü'nde mülakata alınacak. Mülakatta başarılı olanlar arasından 25 asil 10 da yedek kişi seçilecek. Asil olarak seçilen 25 kişi, 2 Ekim Pazartesi günü okullarda işe başlayacak" dedi. TYÇP kapsamında yapılan iş alımıyla ilgili bilgi veren Aktaş, projenin Sosyal Güvenlik ve Çalışma Bakanlığı ile ortaklaşa yapıldığını ve proje sayesinde okulların işçi çalıştırma konusundaki sıkıntısını ortadan kaldırdığını aktardı.