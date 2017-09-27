Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 22°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
101218
ALTIN
147.541
DOLAR
3.5676
STERLİN
4.7883
EURO
4.1930
28 Eylül 2017 Perşembe - Günlük Burç Yorumu
28 Eylül Günlük Burç Yorumu
28 Eylül 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
28 Eylül 2017 Alanya -...
Günde bir avuç ceviz hafızayı güçlendiriyor
Cevizin inanılmaz faydası
banner468

25 kişilik işe 121 başvuru

Gazipaşa'da okullarda çalışmak üzere 25 kişi istihdam edilecek. Toplum Yararına Çalışma Projesi (TYÇP) kapsamında 9 ay çalışma imkanı sağlayacak iş için başvurular, 22 Eylül Cuma günü sona erdi

25 kişilik işe 121 başvuru

Gazipaşa'da okullarda çalışmak üzere 25 kişi istihdam edilecek. Toplum Yararına Çalışma Projesi (TYÇP) kapsamında 9 ay çalışma imkanı sağlayacak iş için başvurular, 22 Eylül Cuma günü sona erdi

27 Eylül 2017 Çarşamba 22:58
25 kişilik işe 121 başvuru
banner404

MİLLİ Eğitim Müdürü Mustafa Aktaş, “TYÇP kapsamında, İş-Kur aracılığı ile okullarımızda temizlik işlerinde personel çalıştırılıyor. Gazipaşa'daki okullarda görevlendirilmek üzere bu yıl 25 hizmetli alınacak. Okullarda çalışmak için 121 kişi başvurdu. Başvuranlar, bugün saat 09.00'da Milli Eğitim Müdürlüğü'nde mülakata alınacak. Mülakatta başarılı olanlar arasından 25 asil 10 da yedek kişi seçilecek. Asil olarak seçilen 25 kişi, 2 Ekim Pazartesi günü okullarda işe başlayacak" dedi. TYÇP kapsamında yapılan iş alımıyla ilgili bilgi veren Aktaş, projenin Sosyal Güvenlik ve Çalışma Bakanlığı ile ortaklaşa yapıldığını ve proje sayesinde okulların işçi çalıştırma konusundaki sıkıntısını ortadan kaldırdığını aktardı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
GaziapaşaToplum Yararına Çalışma Projesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kaya okul turunda
Kaya okul turunda
Listeler askıya çıktı
Listeler askıya çıktı
Komşuda 4 aday var
Komşuda 4 aday var

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim