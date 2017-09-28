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110'luk dedeye anlamlı hediye

AK Parti Gazipaşa İlçe Başkanlığı tekerlekli sandalye yardımı yapmaya devam ediyor

110'luk dedeye anlamlı hediye

AK Parti Gazipaşa İlçe Başkanlığı tekerlekli sandalye yardımı yapmaya devam ediyor

28 Eylül 2017 Perşembe 23:00
110'luk dedeye anlamlı hediye
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BU kapsamda 110 yaşında olduğu iddia edilen ve Zeytinada Mahallesi'nde ikamet eden Hüseyin Tuncer'e tekerlekli sandalyesi AK Parti İlçe Başkanı Yakup Pişkin ve yönetim kurulu üyeleri ile SYDV Müdürü Ali Rıza Büyükakça tarafından verildi. Tekerlekli sandalyelerin temin edilmesini sağlayan AK Parti İl Başkan Yardımcısı Osman Dircan'ın emeğinin büyük olduğunu belirten Başkan Pişkin "AK Parti İlçe Teşkilatı olarak, SYDV Müdürümüz Büyükakça ile mahallemizin 110 yaşındaki çınarı Hüseyin Tuncer'i ziyaret ederek tekerlekli sandalyesini teslim ettik. Hüseyin amcanın hoş sohbeti ve askerlik anıları dinlemeye değerdi. Yaşlılarımızı sadece 'Yaşlılar Haftası'nda değil, her daim yanlarında olarak hatırlamalıyız. Onlar bizim değerlerimiz. Tekerlekli sandalyeleri bizlere temin eden İl Başkan Yardımcısı Osman Dircan'a da ayrıca teşekkür ederiz" dedi.
 

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Gazipaşa İlçe Başkanlığı
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