Galip Cömert Yeni Alanya'nın 50. yılını kutladı

YENİ Alanya'nın ilk Sorumlu Müdürü Galip Cömert "Merhum Arıkan Hoca'mızın emaneti bugün emin ellerde. 50 yıllık koca bir çınar oldu" dedi

Bu yıl 50'nci kuruluş yıldönümünü kutlayan Yeni Alanya'nın ilk Sorumlu Müdürü olan Galip Cömert, Pazartesi Sohbeti'nin bu haftaki konuğu oldu. Cömert, Merhum Arıkan Yılmaz Dim'in en büyük hayali olan Yeni Alanya Gazetesi'nin bugün hala ayakta ve 1 numara olmasının kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Merhum kurucumuz Arıkan Yılmaz Dim'in oğlu, Dim Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim'den övgüyle bahseden Cömert, Yeni Alanya'nın Mehmet Ali Dim ile büyük atılım gerçekleştirdiğini söyledi. İşte Cömert'le yapılan sohbetten öne çıkanlar:

'HEP MEMLEKET SEVDALISIYDI'

- Yeni Alanya'nın kuruluş yıllarına tanıksınız. Biraz bahseder misiniz?

Ben, Arıkan Yılmaz Dim hocamız ile 1967 yılında tanıştım. Kendisi İktisat Fakültesi mezunuydu. Ben de 1967 yılı başlarında muhasebeciliğe başladım. Bu suretle ara sıra görüşür, memleketten ve memleketin sorunlarından bahsederdik. Arıkan Hocam daima Alanya'da gazeteciliğin olmadığından bahsederdi. Tam bir Alanya aşığıydı, memleket sevdalısıydı. Alanya'nın her eksiğine, sorununa hakimdi. Devamlı yakınırdı 'Bir gazete kurulsa', 'Bir gazete çıkarsak' diye düşünürdü. Bir gün 'Hocam niye kendinizi yoruyorsunuz? Bu işi siz yapmalısınız. Bu iş için her türlü imkana ve donanıma sahipsiniz" dedim.

'MEMLEKETİN EN İYİ GAZETECİLERİNDEN'

Hatta 'Haber müdürünüz de ben olayım' dedim. Kendisi de sözüme kulak verdi. Zaten memleket meselelerini anlatamamaktan dolayı yakınıyordu. Açtığı matbaa ile Yeni Alanya Gazetesi'ni çıkarmaya başladı. Beraber ne yazacağımızı, ne çıkaracağımızı düşünürdük. Bu suretle Yeni Alanya Gazetesi hayata geçmiş oldu. Halen de yayın hayatına devam ediyor. Arıkan hocamızın değerli oğlu Mehmet Ali Dim bu bayrağı taşıyor. Memleketin en iyi gazetecilerinden birisi oldu. Yeni Alanya da, Mehmet Ali Dim ile 50 yaşında bir çınar oldu.

'MEMLEKETİ NASIL YÜCELTEBİLİRİZ?'

- Arıkan Hoca bildiğiniz gibi aynı zamanda Alanya'nın ilk milli eğitim müdürü. O dönemlerde Yeni Alanya'dan başka gazete yoktu. 1950'li yıllarda Cemal Sarıkadıoğlu Alanya Postası adında bir gazete çıkarmış ancak 2 yıl devam etmiş. Daha sonra Hasan Uysal isimli birisi Çıplaklı'da Güneyin Sesi adlı bir gazete çıkarmış ancak onun da ömrü uzun olmamış. 1 Eylül 1968'den bu yana da Yeni Alanya var. Biraz o dönemlerden bahseder misiniz?

Alanya o günlerde sadece ziraat ile geçinen bir memleketti. Herkes ziraat ile uğraşırdı. Ticaret ve sanayi bu kadar yoktu. Arıkan Hocam o dönemlerde de hep Alanya'yı düşünürdü. 'Memleketi nasıl yüceltebiliriz, nasıl yeni bir şeyler katarız?' diye gecesini gündüzüne katardı. Devamlı bunlardan bahsederdi. Memleket meselelerini düşünmeyi çok severdi. Alanya'ya kattığı değerlerden birisi de bu vesileyle Yeni Alanya Gazetesi oldu. Onun bu eserinin hala ayakta olması çok büyük bir gurur. Yeni Alanya Gazetesi hak ettiğini yaşıyor.

'ÇOK SEVECEN BİR ADAMDI'

- Yeni Alanya Sorumlu Müdürlüğünüz döneminde unutamadığınız bir anınız var mı?

En başta şunu söyleyeyim ki, problem olacak hiç bir olay yaşamadık. Halk gazeteyi de, Arıkan Hoca'yı da çok seviyordu. Hocam zaten çok sevecen bir adamdı. Hiç kimsenin gönlünü kırmazdı. Devamlı neşeli birisiydi. Hayatı iyiliklerle geçmiş bir adamdı. Ruhu şad olsun. O'nu çok özlüyorum.

'YENİ ALANYA BÜYÜK HİZMETLERDE BULUNDU'

Yeni Alanya Gazetesi memleketin büyümesinde, ticarette, ekonomide büyük hizmetlerde bulundu. Bu hizmetin devam ettiriliyor olması da büyük mutluluk. Arıkan Hocamın oğlu Mehmet Ali Dim'in bu misyonu üstlenmesi çok önemli. Hemen hemen her gün Alanya ulusal kanallarda yer alıyor. Bunun devamının sağlanması da çok önemli. Ben 80 yaşına geldim. Hayatımın en güzel, en heyecanlı günlerini Yeni Alanya ile yaşadım. Yeni Alanya'yı her elime aldığımda anılarım canlanır.

'GAYESİ HİÇ PARA OLMADI'

O dönemlerde haftalık ve tek sayfa olarak çıkan bir gazeteydi. Şimdi bambaşka, capcanlı bir gazete oldu. Arıkan Hocamız bu gazeteyi bugünlere getirebilmek için çok bedel ödedi. Bu kazanç gözetilecek bir iş değildi. Hocam da bunu biliyordu ve para beklentisiyle yapmadı. Hocamın gayesi hiç bir zaman para olmadı. 'Yeter ki memleket gelişsin' diyerek bu yola çıktı, hep de bu gayeyle devam etti. Hatırasının hala hayatta olması büyük bir mutluluk.