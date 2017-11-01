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Gadiri avgada çovalını yüglenmiş

Amat Bilir
Türkiye

Amat Bilir

01 Kasım 2017, 01:00

BİLADER, hayılaca eveli de burda yazıverdiidim, benim bi abbab Obalı avgada gıralı Gadiri'yi Angara'da görmüş. Gadiri'nin yargınında bi çoval yüglüümüş. Çovalın içinde avgada varımış. Gadiri, Mecilis'in yanıbaşındaa yoldan aarı duz yüglü gamyon gibi hışılayarag yörürümüş. Argadaş "A Gadiri ayeen endee çovalıla napan Angara'da?" demiş. Gadiri "Bilader avgadaları mecilise götürüceen. Mecilisin mebuslarına vericeen. Bedava vermen. Paralarını da alıcaan. Avgada dişe, guşa, bele, dize feydalı. Bi de mecilisden İMF Başganı'nın adiresesini alıcaan. Başgana avgada gönderib gıredi isdeecen" demiş. Bilader dün Gadiri'den bi habar geldi, ille "Amat Emmim bi yazıversin" demiş. Gadiri böön gene Angara'ya gediceemiş. Avgadaların en irilerini, en gözellerini bi çovala gadmış. Engi avgadaları mecilisde daadıcaamış. "Mecilisde, hökümedde naadar edgili, yedgili varısa alayına da Alanya avgadasını yediricem. Amat Emmim, benim engi Alanya'ya yapıcaam bu böyüg hızmatı bilsin" derimiş. Eferim be Gadirim. Avgadayı mecilisde bolca daad da Alanya'nın namı yörüsün. Yalınız Angara'ya kar yaarımış. Engi çovaldakı avgadaları orda dondurub da, malan keletiri gibi yoolemen edme. Bi çapıda böbeg gundaglar gibi eyice sar. Yolun açıg olsun. 

Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala. 

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