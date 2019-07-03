Genç başkan Subaşı'dan ücretsiz futbol okulu

İSTANBUL Gençlergücü Spor Kulübü'nün genç başkanı Özgür Subaşı konuya ilişkin yaptığı açıklamada; daha önce lisans çıkarmamış ve futbol müsabakasında lisanslı olarak mücadele edecek yeni yetenekler bulmak ve onlara katkı sağlamak için ücretsiz futbol okulu kurma kararı aldıklarını yetenekli gençlerin Türk futboluna katkı sağlamasını ve profesyonel spor kulübü camialarına göndermek üzere yetiştirmek istediklerini belirtti. Subaşı, 'Bu güne kadar başkanlığım döneminden beri yüzlerce genç kardeşimizi daha iyi takımlara transfer ettik. Kulübümüzle sporcularımızla her daim gurur duyuyorum. Durmak yok çalışmalarımıza yılın 12 ayı devam ediyoruz. İnşallah 2019–2020 futbol sezonunda da Türk futboluna ve Güngören ilçemize daha güçlü bir İstanbul Gençlergücü Spor Kulübü yetiştirmek için uğraşıyoruz.' dedi.

Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2019, 14:57