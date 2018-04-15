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Dev fabrikanın yanışını çaresiz gözlerle izlediler

Sakarya’nın Hendek ilçesinde 2. OSB’de bulunan bir mobilya fabrikasının depo kısmında çıkan yangın 3 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alındı. Fabrikanın yöneticileri ise yangını çaresiz gözlerle izledi

Dev fabrikanın yanışını çaresiz gözlerle izlediler

Sakarya’nın Hendek ilçesinde 2. OSB’de bulunan bir mobilya fabrikasının depo kısmında çıkan yangın 3 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alındı. Fabrikanın yöneticileri ise yangını çaresiz gözlerle izledi

15 Nisan 2018 Pazar 21:18
Dev fabrikanın yanışını çaresiz gözlerle izlediler
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SAKARYA'NIN Hendek ilçesinde 2. OSB’de bulunan bir mobilya fabrikasının depo kısmında çıkan yangın 3 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alındı. Fabrikanın yöneticileri ise yangını çaresiz gözlerle izledi

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Anahtar Kelimeler:
SakaryaOSBHendek Ilçesi
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