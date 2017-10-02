Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 27°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
103501
ALTIN
146.557
DOLAR
3.5781
STERLİN
4.7553
EURO
4.2031
'Asla yaşlanmıyor' denen kişiler nasıl yaşıyor?
'Asla yaşlanmıyor' denen kişiler nasıl...
Kalbin ilacı günde yarım saat egzersiz!
Kalbin ilacı günde yarım saat...
02 Ekim 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
02 Ekim 2017 Yeni Alanya...
banner468

Fransa'da yangın faciası: 4'ü çocuk 5 kişi öldü, ölenlerden 3'ü Türk

Fransa'da Türklerin yaşadığı binada çıkan yangında 4'ü çocuk 5 kişi öldü. Ölenlerden 3'ü ise Türk vatandaşı

Fransa'da yangın faciası: 4'ü çocuk 5 kişi öldü, ölenlerden 3'ü Türk

Fransa'da Türklerin yaşadığı binada çıkan yangında 4'ü çocuk 5 kişi öldü. Ölenlerden 3'ü ise Türk vatandaşı

02 Ekim 2017 Pazartesi 11:06
Fransa'da yangın faciası: 4'ü çocuk 5 kişi öldü, ölenlerden 3'ü Türk
banner404

FRANSA'NIN doğusunda yer alan Mulhouse kentinde Türklerin yaşadığı bir binada yangın çıktı. Yangında 4'ü çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi. Ölenlerden 3'ünün Türk olduğu belirtildi.

TÜRKLERİN YAŞADIĞI BİNADA YANGIN ÇIKTI

Fransa'nın doğusundaki Mulhouse kentinde Türk kökenlilerin yoğun yaşadığı bir binada yangın çıktı.

4'Ü ÇOCUK 5 KİŞİ ÖLDÜ

Mulhouse kentinin Bourtzwiller bölgesinden meydana gelen yangında dördü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.
ÖLENLERDEN 3'Ü TÜRK

Ölenlerden üçünün Türk vatandaşı olduğu belirtiliyor. Yaralanan 8 kişinin durumunun ise ciddi olduğu ifade ediliyor.

Mulhouse kenti  Fransa'nın İsviçre ve Almanya sınırlarının kesişim noktasında yer alıyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 02.10.2017 11:11
Anahtar Kelimeler:
TürkYangınFransa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti
Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti
Protesto için kendini vurdu
Protesto için kendini vurdu
Eşcinsel evliliğe izin çıktı
Eşcinsel evliliğe izin çıktı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim