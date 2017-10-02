Fransa'da yangın faciası: 4'ü çocuk 5 kişi öldü, ölenlerden 3'ü Türk

FRANSA'NIN doğusunda yer alan Mulhouse kentinde Türklerin yaşadığı bir binada yangın çıktı. Yangında 4'ü çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi. Ölenlerden 3'ünün Türk olduğu belirtildi.
TÜRKLERİN YAŞADIĞI BİNADA YANGIN ÇIKTI
Fransa'nın doğusundaki Mulhouse kentinde Türk kökenlilerin yoğun yaşadığı bir binada yangın çıktı.
4'Ü ÇOCUK 5 KİŞİ ÖLDÜ
Mulhouse kentinin Bourtzwiller bölgesinden meydana gelen yangında dördü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.
ÖLENLERDEN 3'Ü TÜRK
Ölenlerden üçünün Türk vatandaşı olduğu belirtiliyor. Yaralanan 8 kişinin durumunun ise ciddi olduğu ifade ediliyor.
Mulhouse kenti Fransa'nın İsviçre ve Almanya sınırlarının kesişim noktasında yer alıyor.
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