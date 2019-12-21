Aytemiz Alanyaspor’a özel ziyaret

Aytemiz Alanyaspor\u2019a \u00f6zel ziyaret
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz