Türk Eğitim Sen temsilcisi görevden alındı

TÜRK Eğitim Sen Finike Temsilcisi Muzaffer Kolak ve yönetim kurulu üyelerinin görevine son verildi. Muzaffer Kolak'a gönderilen yazıda, "Antalya 1 Nolu Şube Yönetim Kurulu'nun 10 Eylül 2018 tarih ve 08 sayılı karar gereğince, yürütmekte olduğunuz Türk Eğitim Sen Finike İlçe Temsilciliği ve yönetim kurulu üyelerinin görülen lüzum üzerine görevlerine son verilmiştir" denildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Muzaffer Kolak, "İlgili yazıyı tebliğ ettiler. Hayırlısı olsun. Biz yönetim olarak Finike eğitimine hep katkı sağlamak için uğraştık. Sosyal ve ekonomik haklarımız için birlikte mücadele ettik" dedi.

Demokratik ve legal yollardan haklarını aramaya devam edeceklerini, genel merkeze de dilekçe gönderdiklerini kaydeden Kolak, "Yaklaşık 12 yıldır görev yaptığım ve aynı zamanda memleketim olan ilçemde sendikamı en iyi şekilde ve pek çok şeyden feragat ederek temsil ettim. Birlikte mücadele etmekten gurur duyduğum Finike Türk Eğitim Sen yönetimi olarak görevimiz sonlandırıldı" diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2018, 11:13