Tarım Müdürü Özen'den, portakal üreticilerine eleştiri

FİNİKE Meyve Üreticileri Tarımsal Birliği olağan genel kurulu, Finike Ziraat Odası salonunda gerçekleştirildi. Genel kurula Antalya Tarım ve Orman Antalya İl Müdürü Mustafa Özen, Tarım ve Orman Finike İlçe Müdürü Hasan Ali Gültekin, Finike Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu, Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Celal Bülbül, yönetim kurulu üyeleri ve üyeler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan olağan kongrede, divan başkanlığına emekli Prof. Dr. Azizi Şenel seçildi. 82 üyesi bulunan birliğin, çalışma raporu, bütçe gelir ve gideri okunarak oy birliğiyle kabul edildi. 2019 yılı tahmini bütçenin de okunarak kabul edildiği toplantıda yeni dönem aidatları da yüzde 10 arttırılarak 210 TL olarak belirlendi.

TARIM İL MÜDÜRÜ ÖZEN'DEN TATLI SERT UYARI

Kongrede Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, bin 500 üreticisi olan Finike'de, birliğe üye olan kişi sayısının çok az olduğunu söyledi. En temel sorunun bu olduğunu vurgulayan Özen; “Davet edildiğimde programlarımızın hepsini iptal edip geldik. 1500'e yakın portakal üreticisi olan bir ilçede 80 birlik üyesinin olması, 80 birlik üyesi içinden de sadece 17 kişinin katılarak genel kurul yapılması çok ayıp bir şey. En temel sorun bu. İkinci soruna gelince ilçenin girişinde, çıkışında portakal resimlerinden oluşan objeler var. Finike, benim şehrimin sembolü bu diyor. Finike portakalının sorunu sadece burada gönüllü çalışanların sorunu değil. Finike portakalının sorunu bu şehrin bütün yaşayanları ve bütün paydaşlarınındır" dedi

PAYDAŞLARIN İŞBİRLİĞİ YAPMASI LAZIM

Paydaşların işbirliği yapması halinde sorunların kısa zamanda aşılabileceğini belirten Özen, “Paydaşların hepsi işbirliği yaparsa bu sorunların hepsi çok kısa zamanda aşılır. Ama bu şehirde, daha kendi içimizde birlikteliği sağlayamamışız. Bir tarafımız coğrafi işaretli portakalı korumak için Türkiye'nin her bir yerini adım adım gezerken, bir tarafımızda dışarıdan getirdiği portakalın üstüne Finike portakalı etiketi yapıştırıyor. Biz işbirliği yapmazsak bu mesafeleri kat edemeyiz. Bütün üreticilerin her daim yanında olmak gibi bir politikamız var. Şunu da iddialı bir şekilde söylüyorum. Antalya'da ki kurumların içinde en hızlı iş yapılan kurum, Tarım Müdürlüğüdür. Hiç bekletmeyiz, çünkü amacımız üreticiye hizmet etmek üreticinin yanında olmak" diye konuştu.

BİRLİK OLMAYI ÖĞRENMEMİZ GEREKİYOR

Finike portakalının markalaştığını, ünü ve namının Türkiye'nin sınırlarını aştığını vurgulayan Mustafa Özen, “Dünyada isim edinmiş meyvemize sahip çıkmak için bu şehirden zorla getirilen 17 gönüllü. Bizim önce maksimum düzeyde üye sayımızı arttırmamız gerekiyor. Birlik olarak önce birlik olmayı öğrenmemiz gerekiyor. Biz birlik olamazsak birkaç kişinin mücadelesiyle olmaz. Yaptığınız çalışmayı takdir ediyorum. Buna da olumlu katkı sunalım. Ben size söz veriyorum. 'Coğrafi işarete sahip portakalımızın farklı yerlerde burayla ilgisi olmayan ürünlerin Finike portakalı etiketiyle satıldığı tespit edilmiş olup bundan sonraki denetimlerinizde bu hususa dikkat edilmesi' şeklinde 81 valiliğe, il müdürlüğüne yazı göndereceğim. Bunda sıkıntı yok. Ben size her türlü desteği veririm. Ancak sorun içimizde! Benim yaptığım mücadeleyi bu şehirde yaşayan herkesin yapmasını istiyorum" dedi.

PAZARLAMA SORUNUMUZ VAR

Üretilen ürünlerde pazarlama sorunu olduğuna dikkat çeken Özen, şunları söyledi: "Bütün ürettiklerimizde bir pazarlama sorunumuz var. Biz her yerde, pazarlama sorunumuzu kooperatif ve birliklerle aşabiliriz diyoruz. Antalya'ya bakıyoruz 199 kooperatif var. 20 tane birlik var. Antalya sınırları içerisinde 226 tane birlik ve kooperatif var. O zaman biz niye sorun yaşıyoruz. Biz kooperatifleşmeyi ve birlik olmayı bilmiyoruz. Biz size yardımcı olalım yanınızda olalım ama öncelikle Finikelilerin, Finike portakalına sahip çıkmasını sağlayalım."

1500 KİŞİYİ 80 KİŞİ TEMSİL EDEMEZ

Finike'de portakal üretenlerin birliğe üye yapılmasının önemli olduğunu vurgulayan Özen; “Finike'de portakal üretenleri bu birliğe üye yapalım. 80 kişiyle bu iş yürümez. Mümkün değil. Bu genel kurul olmazsa kapatılacak buna bile zorla geliyorlar. Kimse sahip çıkmıyor. Bunu aşmamız gerekiyor. Kendi ürünümüze sahip çıkamazsak gönüllü uğraş verenlerde pes edecekler. Bu mücadeleyi nereye kadar götürecekler. Önce portakal üreticilerini bir araya toplayalım. Önce onlar taşın altına ellerini koymalılar. Bizim çoğalmamız lazım. 1500 üreticiyi 80 kişi temsil edemez" diye konuştu.

7 İLE GÖZLEM GEZİSİ DÜZENLENDİ

Prof. Dr. Aziz Şenel de birlik yönetim kurulu üyesi Fahrettin Çağlayan ile 6 gün süren ve 7 il ve ilçeyi kapsayan gezi gözlemlerini fotoğraf görselleriyle sunum yaparak anlattı. Gözlemlenen ve belgelenen sahte Finike portakalına yönelik cezai yaptırımlar için yasal süreci başlattıklarını belirten Şenel, özellikle yöre halkının, Finike portakalı ticaretini yapan tüccarların ve üreticilerinin büyük özen göstermesi gerektiğini, böyle yapılması durumunda daha iyi pazar ve daha iyi fiyat bulunacağına dikkat çekti. Konuşmaların ardından seçime geçildi. Tek listenin yer aldığı kongrede, Meyve Üreticileri Birliği yönetim listesi belirlendi. Yönetim kurulu üyeleri, Fahrettin Çağlayan, Celal Bülbül, Mete Apaydın, Karani Şıkaroğlu, Yaşar Karaca, denetim kuruluna ise Prof.Dr. Aziz Şenel, Güzide Sarıçobanoğlu, Hasan Sukuşu seçildi. Yeni yönetim kurulu üyeleri bir hafta sonra toplanarak birliğin yeni başkanını seçecek. Yönetim listesinde yer alan mevcut başkan Celal Bülbül birlik başkanlığına aday olmayacak.