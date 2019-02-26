Sağlık personeline işaret dili eğitimi

FİNİKE Devlet Hastanesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde işitme engelli vatandaşlarla etkin iletişim kurulması amacıyla sağlık çalışanlarına yönelik 'İşaret Dili Kursu' açıldı. 120 saat sürecek kursta işaret dili eğitmeni ve tercümanı Gülşah Altıntaş tarafından kursa katılan personele işaret dili genel özellikleri, işaret ve beden dili ilişkisi, iletişim ve günlük konuşma dili, hazırlıklı ve hazırlıksız konuşma, işaret diliyle çevirmenlik konularında eğitim verilecek. Finike Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Yücel Kurt ile Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Şimşek de hastane konferans salonunda açılan kursu ziyaret etti. Başhekim Yücel Kurt, işaret dili eğitimiyle işitme engelli hastaların kendilerini daha etkin bir şekilde ifade edebileceklerini kaydetti. Sağlık Bakanlığı'nın başlattığı projeyle engelli vatandaşların mağdur edilmemesinin hedeflendiğini belirten Başhekim Kurt, şunları söyledi: "Engellilerle çalışanlar arasında etkili iletişim kurabilmek için kurumlardan, işaret dili, etkili iletişim, beden dili gibi konuları kapsayan eğitimler düzenlemesi, bu eğitimlerin ehliyetli kurum veya kişilerce verilmesi ve eğitimi alanların sertifikalandırılması istendi. Polikliniklerde hizmet veren sağlık personeli, hasta karşılama- danışma ve yönlendirme personeli öncelikli kursiyer olarak belirlendi. İşaret dili eğitim süresi 120 saat olmak üzere 2 ay sürecek. Eğitimin, tüm çalışanlarımıza, işitme engelli hastalarımıza etkin iletişim açısından faydalı olacağını ümit ediyorum." Finike Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Şimşek, hastane ziyareti sırasında Başhekim Op. Dr. Yücel Kurt ile Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Mustafa Bildiler'e, füzyon tekniğiyle yapılan küçük ay yıldız tablosu hediye etti.