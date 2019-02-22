Kıbrıs Gazisi Derici toprağa verildi

ESKİ Mahalle'de iki hafta önce KOAH rahatsızlığı nedeniyle Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan iki çocuk babası Niyaz Derici, böbrek ve solunum yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Niyazi Derici için Merkez Camii'nde tören düzenlendi. Törende, torunu Recep Kulak, Niyazi Derici'nin gazi kıyafetlerini giyerek askerle birlikte tabutunun başında bekledi. Cenaze törenine; Finike Kaymakamı Ergün Baysal, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, Jandarma Komutanı Teğmen Alper Yalçın, Emniyet Müdürü Ömer Engin Genç, CHP Belediye Başkan Adayı Mustafa Geyikçi, yağlı güreş pehlivanı İsmail Balaban, askeri erkan, gaziler, ailesi ve vatandaşlar katıldı. Derici'nin cenazesi kılınan namazın ardından Hallaç Mezarlığı'nda toprağa verildi.